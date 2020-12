Cioloș, despre structura politică a viitorului guvern: Nu ne ferim de ministere grele sau ”cu riscuri”

Fostul premier Dacian Cioloș a precizat sâmbătă, referitor la modul în care va fi structurat politic viitorul guvern, că obiectivul USR PLUS care va lua, printre altele, justiția și sănătatea, a fost acela de a demonstra că nu se feresc de ministere considerate grele sau ”cu riscuri”.







”Am văzut multe discuții după înțelegerea pe care am făcut-o ieri cu PNL și cu UDMR în ceea ce privește portofoliile obținute de USR PLUS în viitorul Guvern. Obiectivul nostru principal a fost să putem arăta că avem capacitatea de a face reforme majore în domenii mari și importante pentru România și că nu ne ferim de ministere considerate grele sau <<cu riscuri>>. Vă aduceți probabil aminte că am fost acuzați că fugim de guvernare când nu a fost cazul”, a comentat liderul PLUS, pe Facebook.







El a mai spus că nu crede că trebuie explicat prea mult de ce Justiția și Sănătatea sunt ministere unde fără reforme rapide și consistente nu vom progresa prea mult.







”Ministerul Fondurilor Europene și Planul Național de Reziliență sunt, de fapt, adevăratul Minister de Finanțe pentru următorii ani, dată fiind starea bugetului României cu un deficit mare. De atragerea completă și investirea cu cap a banilor europeni vor depinde relansarea economiei și evoluția locurilor de muncă”, mai spune Cioloș.







Prioritățile negociate și de USR PLUS la nivel european cu Consiliul se vor transforma în marile priorități de investiții acasă: Revoluția Digitală, Tranziția Verde, Antreprenoriatul și Competitivitatea, Reforma administrației, Noua Generație (tineri și copii) și Coeziunea Socială sunt domeniile prioritare în care vom investi rapid și consistent, pentru că avem deja soluții și un plan.







Transporturile sunt probabil cel mai important "șantier" al României, iar cercetarea a fost întotdeauna sora săracă a Educației, mai spune liderul PLUS.







”Vom arăta că acest domeniu e de fapt unul prioritar, pentru că de cercetare depind multe sectoare economice de vârf la ora actuală. Evoluția digitalului, a Sănătății și a unor industrii depinde de capacitatea de inovare și de punerea în practică a rezultatelor”.







Ministerul Economiei, împreună cu antreprenoriatul și turismul, trebuie să intre într-o cu totul altă logică decât cea de până acum, consideră Cioloș.







Una de dialog constant cu antreprenorii, unde prioritară e repornirea activității pentru sectorul HoReCa și de Turism care are capital românesc consistent și e afectat de criza pandemică.







Sunt multe locuri de muncă care depind de acest minister și de performanța viitorului ministru. ”În concluzie, ne-am luat responsabilități importante și ministere unde reforma este esențială. De noi depinde cum vom câștiga încrederea voastră mai departe”, conchide fostul premier.