Ciolacu: Nu suntem într-un vid legislativ pe ianuarie în privinţa facturilor la energie

"Noi aveam o lege din noiembrie, decembrie, ianuarie, trecută prin Parlament, care nu s-a aplicat corect, deoarece pe lunile noiembrie şi decembrie au fost emise aproape 4 milioane de facturi greşite. S-a dat o ordonanţă de urgenţă care obligă să se emită alte facturi. Pe luna ianuarie este o zonă acoperită de fosta lege. S-a venit cu o părere juridică, că este retroactiv şi nu poate fi aplicată, dacă s-ar fi introdus şi luna ianuarie în această ordonanţă de urgenţă pentru lunile februarie şi martie, atunci am fi riscat să nu se poată pune în aplicare şi rămâneam descoperiţi pe cele două luni. (...) Nu suntem într-un vid legislativ pentru luna ianuarie, mai ales că s-a dat o ordonanţă de urgenţă să se corecteze facturile emise pe noiembrie şi decembrie. Eu nu cred că pe luna ianaurie se vor emite facturi tot greşite, se facturează cu o lună în urmă", a spus Ciolacu, la Palatul Parlamentului.El a adăugat că marea provocare pentru coaliţia de guvernare şi pentru Guvern este "ce vom face de la 1 aprilie" cu facturile."Am văzut ce a făcut Franţa, şi-a negociat cu Comisia Europeană chiar o depăşire a celor 6 luni, plus 3 luni (pentru reglementarea preţurilor - n.r.). Au mers la o acoperire de aproape un an şi aici Guvernul, şi am avut discuţia cu prim-ministrul, să înceapă discuţiile cu Comisia Europeană pentru că acest lucru nu putem să îl facem, fiindcă suntem membri ai UE. Sperăm să prindem o perioadă de un an, să acoperim şi iarna viitoare, să venim cu un preţ reglementat cel puţin la zona casnică, cu certitudine, şi să vedem cât acoperim dintre IMM- uri. (...) Pentru ceilalţi consumatori să se vină tot pe sistemul de compensare. Eu vorbesc ce îmi doresc politic şi într-o logică economică şi ce am discutat cu partenerii sociali", a afirmat liderul PSD.Ciolacu a menţionat că despre acest subiect se va discuta în şedinţa coaliţiei, care va avea loc cel mai probabil marţi, scrie Agerpres.