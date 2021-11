Ciolacu: Nu am ajuns la o hotarâre sa vedem cine e noul premier

"Sunt două propuneri de prim-ministru, una a PSD, una a PNL. Am încercat să creionăm cele două propuneri și structura Guvernului, ţinând cont de cineva avea, prin rotaţie, primul prim-ministrul. Nu am ajuns la o discuție să vedem cine are premierul. Dacă noi insistăm să nu avem premier, ministerul de finanțe să fie la PSD. La fel la PNL. Am avut o discuție pe pachetul social. Părerea celor de la PNL e să nu creștem nicio taxă", a spus Ciolacu.



Ciolacu a repetat că până joi are siguranța că România va avea un guvern stabil, fiind finalizat programul de guvernare al coaliției PSD-PNL-UDMR.



Potrivit Digi24, negocierile vor continua vineri, de la ora 12.00, a mai spus președintele PSD.

Marcel Ciolacu a declarat, joi seara, că în urma ultimelor negocieri avute cu PNL și UDMR, s-a agreat ca până joi România să aibă Guvern cu puteri depline. Președintele social democrat a mai precizat că încă se negociază dacă PSD sau PNL trebuie să fie primul partid care să preia mandatul de premier.