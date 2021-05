Cimitirele musulmane din Constanţa, igienizate la iniţiativa consilierului local Ateş Casimceali

„Perioada aceasta a fost deosebit de încărcată pentru comunitatea musulmană din România. Postul Ramadan Bayramului, Ziua Etniei Tătare și Qidirlezul sunt evenimentele recente care ne-au preocupat.





Pentru cea din urmă, în urma solicitării Uniunii Democrate a Tătarilor Turco-Musulmani din România și a Muftiatului Cultului Musulman am primit suport pentru curățenia din cimitire. Am supravegheat buna desfășurare a acțiunii, dar pentru că, în ciuda eforturilor, rezultatele nu au fost complete, mă voi asigura că va deveni un obicei constant până când mezarlikurile o să își schimbe aspectul. În același timp, fac un apel la coetnici să încerce să păstreze curățenia și decența. Ziua Etniei Tătare a fost serbată online conform perioadei și restricțiilor, iar în acest an am fost plăcut surprinși când primarul și viceprimarul au trimis mesaje video de felicitare. Fiind ultimele zile până la Ramadan Bayram, le transmit musulmanilor Oraza Qayirli Bolsin, să acorde atenție sporită în protecția față de virusul SARS-CoV-2 și pentru cei dornici să scape de restricții să se îndrepte spre centrele de vaccinare”, a declarat consilierul local Ateş Casimceali.





Reamintim că Primăria Municipiului Constanţa a propus un nou Regulament de funcţionare a cimitirelor musulmane de pe raza municipiului. Proiectul de hotărâre poate fi consultat încă de pe data de 20 aprilie, pentru o perioadă de 30 zile lucrătoare, atât la sediul Direcției Gestionare Servicii Publice, de pe strada Ştefan Mihăileanu nr. 10, cât şi pe site-ul oficial, la adresa www.primaria-constanta.ro, la secțiunea De interes public - Transparență decizională.





Proiectul este împărţit în şapte capitole, iar în cadrul acestora se explică foarte clar în ce constă noul regulament care priveşte cimitirele musulmane din Constanţa. Astfel, acestea sunt considerate instituţii de igienă publică având ca scop realizarea înhumărilor. Ele trebuie să funcţioneze ca zone de linişte şi respect pentru cei ce se odihnesc acolo.





În scopul unei identificări mai uşoare pe teren a locurilor de înhumare, se vor amplasa plăcuţe inscripţionate cu numărul figurii şi al lotului, executate de prestatorul activităţii de întreţinere şi funcţionare a cimitirului şi cu achitarea contravalorii lucrării de către titularii locului de veci. Taxa pentru locul de rezervare (concesiune), de întreţinere şi de înhumare se percepe de la beneficiarul contractului locului de veci în conformitate cu decizia Consiliului Sinodal (Şura-I Islam), la propunerea comitetelor geamiilor şi a administratorului cimitirului, care se va trimite în fiecare an la Muftiat.





Iniţiativa îi aparţine în primul rând consilierului local Ateş Casimceali, cel care a propus ca această acţiune să aibă loc.Curăţenia s-a întins pe parcursul a patru zile. Ateş Casimceali a precizat pentru „Cuget Liber” că astfel de acţiuni de igienizare a cimitirelor musulmane vor avea loc cel puţin de două ori pe an.