Chelului îi lipseşte tichia de mărgăritar! Primăria Constanţa vrea să construiască o alee pentru vedete în stilul celei de la Hollywood

Din proiect reiese că va exista o taxă anuală în valoare de 150.000 de dolari plătibilă la 1 ianuarie a fiecărui an, începând din 2024 până în 2026 sau până la deschiderea Fazei 2 a proiectului. 200.000 de dolari se vor plăti la data deschiderii expansiunii Fazei 2, dar nu mai târziu de 1 ianuarie 2027. Tot 200.000 de dolari o reprezintă rata anuală din anul 2028 până în 2031, în timp ce rata va creşte la 250.000 de dolari, începând din anul 2032 şi până în 2042.





Primăria Constanţa vrea să amenajeze două alei, una pe Faleza Cazinoului, alta – etapa a doua – în Piața Ovidiu.







Consilierii USR-PLUS nu sunt de acord cu acest proiect



Când au auzit de acest proiect, consilierii locali USR-PLUS şi-au exprimat opinia, în sensul că nu sunt de acord cu o asemenea investiţie.





„Oraşul Constanţa are atâtea oportunităţi de a pune în valoare chestiuni istorice, importante pe care le putem scoate în evidenţă, iar ei vin cu un proiect care poate fi adaptat la specificul local, dar în nici un caz la modul Hollywood. Este ceva extrem de pretenţios. Ce vedete ar urma să îşi pună ştampila acolo? Jean de la Craiova, Adrian Copilu Minune sau Adrian Năstase? Cel mai important aspect care m-a răscolit o reprezintă costurile. Prima dată am luat proiectul în râs, dar când am văzut şi cât costă m-am speriat. Este un proiect retrograd, învechit. Banii aceştia vor ajunge în SUA, în loc să facem ceva util cu ei pentru Constanţa. Mai există în ţară ceva asemănător, la Sibiu. Dar nu este de anvergura asta. Dar, Sibiul a investit în cultură, noi în ce am investit?” a declarat pentru „Cuget Liber” preşedintele filialei USR-PLUS Constanţa, Dumitru Caragheorghe.





Proiectul urmează să fie dezbătut şi votat în şedinţa Consiliu Local Municipal Constanţa din data de 31 august.





Tot 150.000 de dolari americani reprezintă rata care trebuie plătită în ziua în care se lansează WOF România, dar nu mai târziu de 1 ianuarie 2023 pentru Faza I a proiectului.