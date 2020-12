Cel mai în vârstă alegător a votat la alegerile parlamentare. „Am votat pentru binele României"

Cel mai în vârstă alegător din judeţul Botoşani are 105 ani şi afirmă că a votat la alegerile parlamentare de duminică „pentru binele României”, informează Agerpres.







El se numeşte Panait Mitel şi este din localitatea Tudora. Este veteran de război, iar după ce a luptat în Al Doilea Război Mondial şi a fost prizionier în lagărele ruseşti, fiind plecat timp de şapte ani din România, s-a întors mai puternic şi cu o dragoste mai mare faţă de ţara sa. Panait Mitel reprezintă un model pentru familie, dar şi pentru comunitatea din care face parte. La alegerile prezidenţiale de anul trecut, el a mers la secţia de votare. La alegerile parlamentare de duminică s-a simţit slăbit şi nu a putut să se mai deplaseze la vot. Nu a renunţat însă la dreptul său constituţional şi la obligaţia sa civilă, aşa că a cerut urna mobilă.







„Am votat pentru binele României. (...) Sunt bucuros că am ajuns atâţia ani şi am trecut prin tot războiul şi prin toate necazurile. Am trecut prin toate... Şi prizonier... ”, mărturiseşte Panait Mitel.







Mărioara Viorica Cucu, reprezentantul secţiei de votare din Tudora, care a însoţit urna mobilă, spune despre alegătorul de 105 ani că este un exemplu.







„Suntem bucuroşi că îl avem printre noi la această vârstă, la 105 ani, şi sper că mai venim şi data viitoare. E un exemplu”, afirmă aceasta.