Ce spune senatorul liberal Septimiu Bourceanu despre o eventuală candidatură a sa la Primăria Constanța

„Obiectivul principal al meu şi al colegilor mei este să dezvoltăm Constanţa. Acest lucru trebuie făcut cu constănţenii şi trebuie plecat de la constănţeni. Cel mai important membru al echipei noastre este constănţeanul. De la el trebuie plecat. Pentru acest lucru noi ne-am propus să avem o comunicare permanentă cu cetăţenii şi să fim prezenţi pe teren în municipiu. Trebuie să ne culegem singuri datele de la firul ierbii. Eu am ocupat poziţia de preşedinte interimar al organizaţiei municipale în mai multe rânduri. Acum am fost ales de către membrii organizaţiei. În primul rând trebuie să îi dăm constănţeanului o predictibilitate. Constanţa trebuie scoasă în evidenţă. Constanţa trebuie să îşi recâştige locul pe care îl merită la nivel naţional, Constanţa trebuie să fie din nou conectată la fluxul naţional administrativ politic şi economic. Primii paşi ai acestei administraţii s-au îndreptat în această zonă. Cu siguranţă vom reuşi până la finalul mandatului să ne îndeplinim toate obiectivele”, a declarat în exclusivitate pentru „Cuget Liber”, Septimiu Bourceanu.Cum există o cutumă conform căreia preşedintele Organizaţiei Municipale este şi candidatul partidului pentru viitoarele alegeri locale, din 2024, l-am întrebat pe Septimiu Bourceanu dacă ia în calcul o astfel de poziţie.El şi-a expus poziţia faţă de viitoarele alegeri pentru postul de primar al municipiului Constanţa şi a precizat că nu ia în calcul o eventuală candidatură.„Nu voi candida pentru funcţia de primar al Constanţei la următoarele alegeri. Noi avem un primar în momentul de faţă şi deja avem şi candidat pentru următoarele alegeri”, a mai spus Septimiu Bourceanu.Ca fiecare organizaţie care se respectă, PNL are mai multe obiective în acest mandat. Septimiu Bourceanu este sigur de rezultatele bune pe care organizaţia municipală şi cea judeţeană le vor avea pentru că are încredere în proiectele demarate.„Sunt sigur de rezultatele pe care le vom avea pentru că proiectele sunt deja demarate. Mă bazez pe echipa puternică pe care o avem şi pe lucrurile care pot fi cuantificate. Aceste două lucruri stau la baza declaraţiei mele. Vă voi da şi un exemplu. În acest mandat al actualului primar s-a emis certificatul de urbanism pentru construcţia unui spital de pediatrie. Acest lucru nu s-a întâmplat în Constanţa în ultimii 30 de ani. Demararea construcţiei depinde foarte mult de CNI. Acesta este unul dintre exemplele pe care vi le pot da. Voi merge personal pe teren să vorbesc cu oamenii. Eu am fost secretar general la PNL pe judeţ şi pe municipiu timp de 7 ani şi jumătate. Eu ştiu un singur lucru. Cel mai bun demers pe care îl poţi face este să mergi şi să vorbeşti cu oamenii. În teren este realitatea. De acolo îţi iei cele mai bune informaţii şi de acolo ştii ce ai de făcut”, a explicat Septimiu Bourceanu. Aşa cum se întâmplă aproape întotdeauna, există şi oameni care critică, nu doar oameni care aduc laude. Aşa se întâmplă şi în cazul celor de la PNL Constanţa, care se lovesc de multe ori de reacţii adverse dure care apar pe reţelele de socializare.„Eu sunt liberal şi cred în dialog. Faptul că un om îşi spune păsul, nu este decât un lucru foarte bun. Poate că există anumite situaţii în care limbajul nu este foarte academic, dar ne interesează opinia fiecărui cetăţean. Fiecare cetăţean trăieşte în Constanţa şi vede Constanţa într-un anumit fel. Aceste feed-back-uri sunt foarte importante pentru noi”, a concluzionat Septimiu Bourceanu.