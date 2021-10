Ce spun unii parlamentari constănţeni despre votul privind un posibil Guvern Cioloş

Deputatul PSD de Constanţa, Cristina Dumitrache, nu a vrut să comenteze prea mult pe seama votului care va avea loc miercuri, 20 octombrie.





Cristina Dumitrache a spus doar că Guvernul Cioloş nu are cum să câştige şi a explicat că parlamentarii PSD de Constanţa nu vor susţine nici numirea lui Dacian Cioloş ca premier şi nici pe eventualii miniştri propuşi de acesta.





„În ceea ce priveşte Guvernul Cioloş, eu cred că situaţia este destul de clară. Noi nu vom susţine această propunere făcută de Klaus Iohannis şi nici propunerea lui Dacian Cioloş de miniştri. Mai multe reacţii vom avea după încheierea votului de miercuri. Până atunci nu vreau să comentez prea multe”, a spus deputatul PSD, Cristina Dumitrache.





Senatorul constănţean, Sorin Mateescu, de la AUR, este sigur că Guvernul Cioloş nu va trece pentru că nu există o majoritate.



Mateescu mizează, însă, şi pe unele jocuri de culise făcute între PSD şi PNL.





„Nu există o majoritate, deci este clar că acest Guvern nu va trece. El este susţinut doar de parlamentarii USR-PLUS. Parlamentarii constănţeni probabil vor vota împotrivă. Cred că PNL şi PSD vor fi împotrivă. Bănuiesc că ei deja pregătesc o alianţă agreată. Vechea coaliţie s-a defectat din cauza faptului că Stelian Ion, colegul nostru, a fost demis. În situaţia aceasta, este clar că USR-PLUS nu va mai face o alianţă cu PNL până ce aceştia nu vin cu altă propunere de premier. Pe de altă parte, cred că se fac şi jocuri ascunse între cei de la PNL şi PSD. Eu aşa văd situaţia. Dacă se merge în două direcţii, probabil unde sunt avantajele mai mari, acea coaliţie va trece. UDMR este cel mai bine poziţionat partid. Îi convine orice variantă, doar să rămână la guvernare. Este logic că acest Guvern nu va trece”, a spus şi deputatul AUR de Constanţa, Sorin Mateescu.





Partidul Naţional Liberal, prin vocea senatorului Septimiu Bourceanu, cel mai probabil se va abţine în momentul votului. El spune că noul Guvern are nevoie de stabilitate pentru ca actuala criză de pe scena politică din România să dispară.„Marţi au avut loc audierile propunerilor de miniştri în Parlament. Fiind membru în comisia de Sănătate am participat la audierea propunerii de ministru al Sănătăţii. Am vrut să văd care este modul de gândire al doamnei ministru pentru că mandatul trecut nu a fost un mandat care să îmi lase o impresie bună. Am vrut să văd cu ce vine nou. Eu cred că este oportun să îi lăsăm pe colegii de la USR-PLUS să arate capacitatea lor de a forma alianţe pentru a oferi un Guvern. În plen vor fi declaraţii politice, iar în urma acestor declaraţii urmează votul. Din punctul meu de vedere, eu sunt un om atent la capacitatea oamenilor politici de a crea majorităţi, de a face alianţe şi de a avea capacitatea de a oferi stabilitate pe termen mediu şi lung. Voi urmări acest lucru cu atenţie şi, din punctul meu de vedere, acesta este factorul cel mai important în această perioadă. Eu la acest vot mă voi abţine. Nu pot vorbi în numele altor colegi, eu vorbesc în numele meu, dar cred că vor mai exista colegi care vor avea aceeaşi atitudine. Noi suntem deschişi dialogului. Trebuie creionat un Guvern care să asigure stabilitate”, a declarat senatorul PNL de Constanţa, Septimiu Bourceanu.