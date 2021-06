Ce planuri are Consiliul Judeţean Constanţa cu Teatrul de Vară Soveja?

Autorităţile au negat veştile care circulau şi, pentru a îndepărta îndoielile, Consiliul Judeţean Constanţa a solicitat şi a obţinut în octombrie 2019 un Certificat de Urbanism pentru Reabilitarea, modernizarea şi dotarea Teatrului de Vară Soveja. În realitate, acele lucrări, care acum ar fi trebuit să fie aproape de final, nu au început niciodată. Totuşi, în vara lui 2020, la iniţiativa curajoasă a conducerii Teatrului de Stat, care în acel moment administra Teatrul de Vară Soveja, a fost efectuată o igienizare astfel încât stabilimentul să găzduiască spectacole în condiţiile de restricţii impuse de criza sanitară cu noul coronavirus. A urmat o serie de spectacole minunate, în seria „Be safe” şi o stagiune estivală cu actori şi regizori de prim rang.









Ulterior, însă, Consiliul Judeţean Constanţa a solicitat preluarea imobilului şi l-a trecut în administrarea sa. „Teatrul de Vară Soveja situat în Parcul Tăbăcărie este în proprietatea publică a judeţului Constanţa şi se află în administrarea Consiliului Judeţean Constanţa. În şedinţa ordinară din data de 17.02.2021, a fost aprobată Hotărârea Consiliului Judeţean Constanţa nr. 31/2021 privind încetarea dreptului de administrare constituit în favoarea Teatrului de Stat Constanţa asupra imobilului (teren+construcţii) Teatrul de Vară Soveja situat în municipiul Constanţa, judeţul Constanţa, zona Parc Tăbăcărie. Astfel, a fost încheiat Protocolul nr. 6767 din 26.02.2021 privind predarea – primirea imobilului Teatrul de Vară Soveja, încheiat între Teatrul de Stat Constanţa, în calitate de predător, şi Consiliul Judeţean Constanţa, în calitate de primitor”, se arată în răspunsul primit de la CJC la solicitarea transmisă de „Cuget Liber” privind planurile cu grădina de vară din parc, semnat de preşedintele Mihai Lupu.







Fără expertiză tehnică, doar bani de pază









Potrivit aceleiași adrese, până în acest moment nu s-a efectuat nicio expertiză tehnică cu privire la starea imobilului Teatrul de Vară Soveja din punctul de vedere al structurii şi siguranţei. Am dorit să aflăm şi ce intenţionează Consiliul Judeţean Constanţa să facă cu grădina de vară, însă am primit doar „o apreciere” şi nu un răspuns concret: „La data prezentei nu avem cunoştinţă despre schimbarea destinaţiei Teatrului de Vară Soveja, astfel apreciem că va fi păstrată destinaţia de grădină de vară”. Totuşi, am primit informaţia că „este în desfăşurare o achiziţie pentru «Servicii de evaluare pentru imobilul Teatrul de Vară Soveja, în vederea estimării taxei minime de utilizare temporară»”. De asemenea, potrivit preşedintelui Mihai Lupu, sunt prevăzute sume pentru asigurarea pazei, curăţeniei şi a utilităţilor obiectivului.







Buget redus pentru evenimente noi





Însă, nu se ştie deocamdată când grădina de vară va fi redeschisă pentru public. Conducerea Teatrului de Stat exclude, momentan, organizarea unui nou festival de tipul celui de anul trecut, din lipsă de buget. „Din păcate, anul acesta, nu vom mai putea organiza acest tip de eveniment din cauză că nu avem buget suficient. Oricum, Teatrul de Vară Soveja nu mai este în administrarea noastră, în urma hotărârii de Consiliu Judeţean, care l-a preluat. Anul trecut, am decis să folosim grădina de vară, care nu mai fusese utilizată de ani buni. Am făcut o igienizare rapidă, ca să putem să o punem în funcţiune, căci era păcat, fiind anul în care nu se jucase aproape deloc la interior şi am găsit o soluţie ca să avem evenimente în timpul verii”, a declarat, pentru „Cuget Liber”, managerul Teatrului de Stat Constanţa, Erwin Şimşensohn.











Acesta ne-a mărturisit speranţa ca, totuşi, la începutul lunii septembrie, să poată organiza o serie de evenimente care să marcheze împlinirea a 70 de ani de la înfiinţarea Teatrului de Stat Constanţa.





Grădina de vară care a fost odinioară fieful marilor artişti ai României, Teatrul Soveja şi-a pierdut grandoarea de altădată. Acum se află în spatele unui mare centru comercial, nu mai are deschidere nici la bulevardul Alexandru Lăpuşneanu, nici la strada Soveja. La un moment dat, chiar au apărut zvonuri că ar fi fost cumpărat şi că va fi demolat.