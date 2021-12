CE MĂSURI vor fi luate în perioada sărbătorilor de iarnă, la Constanța

Se vor desfășura controale la zonele de turism și agrement. Toate unitățile trebuie sa aibă autorizație de securitate în caz de incendiu. Vor fi evaluare resursele tehnice și umane pe care le avem. Este analizata posibilitatea de dislocarea de forte suplimentare. În funcție de situațiile care pot apărea, imediat se pot activa grupa operativa cu grupul de suport tehnic. În scopul realizării obiectivelor propuse la nivelul judetului Constanta se vor dispune mai multe masuri. Vor exista controale peste tot unde este nevoie. În funcție de aspectele identificate pe timpul misiunilor executate vor fi aplicate si masurile legale privind neîndeplinirea normelor". Ionut Iușco, reprezentant DSVSA Constanta: "DSVSA Constanta recomanda tuturor sa consume produse deorigine animala si non animala doar de la unitățile autorizate. Porcii care vor fi sacrificați in curte vor fi consumați doar de familia respectiva. DSVSA Constanta a trimis adrese la nivelul tuturor primăriilor din județele Tulcea si Constanța cu privire la posibila apariției Gripei Aviare."



Silviu Cosa: "Regulile in general sunt simple. Vorbim de 50 la suta din capacitatea maxima a restaurantelor, vorbim de un orar de funcționare între orele 5 si 22.00 si mai vorbim de accesul la o serie de servicii strict pe baza certificatului verde. Pana acum nu stiu sa existe vreun eveniment de revelion" Acțiunile vor începe de pe 20 decembrie. În aceste unități se vor urmări asigurarea condițiilor igienico-sanitare de funcționare, depozitarea produselor finite la o temperatura corecta și triajul epidemiologic al personalului. De asemenea echipamentul de protecție purtat corespunzător la locul de munca" Cristian Amarandei, colonel ISU: "Va trebui sa gestionam posibilele situații de urgenta care pot apărea.

În aceste momente, la Instituția Prefectului Constanța, are loc o conferinta de presa la care sunt prezenti prefectul Județului Constanța, Silviu Cosa, dar și reprezentanții IPJ Constanta, ISU Constanta, DSP Constanta si DSVSA Constanta. Subiectul principal al întâlnirii are în vedere masurile care vor fi luate pe perioada sărbătorilor de iarna. Silviu Cosa: "Atat rata de incidenta cat si numărul in scădere de bolnavi COVID ne arata faptul ca exista o perioada de acalmie. Aceasta acalmie ii face pe oameni sa nu se mai vaccineze intr un număr foarte mare. Efervescenta sărbătorilor de iarna se va simti. Cetățenii judetului Constanta vor circula peste tot, insa acest lucru trebuie sa se intample in condiții de maxima siguranță" Ramona Iliuță, director adjunct DSP "Vom derula acțiuni de control în unitățile care comercializează produse specifice de sezon.