Ce averi deţin aleşii de la USR-PLUS din Consiliul Local Constanţa

Iulian Călin deţine două terenuri agricole, unul în comuna Vulturu şi celălalt în satul Casimcea, un apartament şi o casă de locuit, ambele în Constanţa. Acesta mai are un autoturism marca Audi A4 şi un venit anual în valoare totală de 11.498.600 lei.





Mirela Garip deţine şapte terenuri intravilane, toate în Constanţa şi un teren agricol în comuna Corbu. Aceasta mai are două apartamente în Constanţa şi două autoturisme, un BMW şi un Ford. Mirela Garip a vândut un apartament în luna august a anului trecut către Bogdan Toader, în schimbul căruia a obţinut suma de 109.000 de euro.

Consiliera mai deţine trei conturi bancare, unul în valoare de 4.000 de lei şi două în valoare de 56.000 de euro. Pe de altă parte, din declaraţia de avere reiese că soţul Mirelei Garip l-a împrumutat pe senatorul USR, Remus Negoi, cu suma de 27.000 de lei. La capitolul conturi bancare, Mirela Garip are două credite bancare în valoare totală de 384.480 de lei şi un venit anual în valoare totală de 123.161 lei. Totodată, soţul ei a câştigat 68.744 de dolari.







Florin Cătălin Iacob deţine un teren extravilan în Costineşti, două apartamente în Constanţa şi trei autoturisme: un Renault Megane, un Fiat Ducato şi un Tico. Acesta mai deţine şi active financiare în valoare de 22.000 de euro şi 8.000 de lei. Cătălin Iacob mai are şi două împrumuturi acordate în nume personal în valoare totală de 20.000 de euro. Consilierul mai are şi un credit bancar în valoare de 27.770 euro şi atunci când s-a căsătorit a primit cadou de nuntă suma de 15.000 de euro.



Cătălin Iacob are un venit anual în valoare totală de 135.193 de lei.





Mihai Ochiuleţ deţine un teren intravilan în Năvodari, două terenuri arabile în satul Târgu Nou şi încă un teren intravilan în acelaşi sat.



Acesta mai are o casă de locuit în Târgu Nou şi două apartamente, unul în Năvodari şi unul în Constanţa. Ochiuleţ mai deţine două autoturisme: o Skoda şi un Hyundai. Consilierul are un credit bancar în valoare de 373.500 lei şi un venit anual în valoare totală de 91.658 lei.





Cristiana Popescu deţine două terenuri intravilane, un credit în valoare de 38.783 lei şi are un venit anual în valoare de 22.139 lei.





Cerasela Badea deţine un teren intravilan în Constanţa dobândit în anul 1993 care se întinde pe o suprafaţă de 21,22 metri pătraţi. Aceasta mai are un apartament în Constanţa şi are un venit anual în valoare totală de 70.171 lei.Dumitru Caragheorghe deţine un apartament în Năvodari şi trei conturi bancare în valoare de 141.000 de lei şi 150 de euro. El mai are şi două credite bancare în valoare totală de 44.500 euro şi 27.500 lei. Acesta are un venit anual în valoare totală de 129.272 lei.