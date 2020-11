Ce averi au consilierii judeţeni de la Alianţa USR-PLUS din Constanţa

Petre Enciu este vicepreşedintele CJC şi deţine părţi sociale la SC Lavomatic Expert SRL, Vesta-System SAS şi Enciu Petre Persoană Fizică Autorizată. Pe de altă parte, el declară că a acordat împrumuturi formei Lavomatic Expert SRL (59.842 lei) și USR (25.000 lei).





Petre Enciu nu are nicio locuință, nici terenuri, dar deține un autoturism BMW 316d fabricat în 2010.





În ceea ce privește datoriile, el are două credite: unul la Banca Transilvania pe o perioadă de cinci ani în valoare de 90.000 de lei şi unul la Idea Bank în valoare de 91.800 lei care este făcut tot pe o perioadă de 5 ani.





Petre Enciu a mai declarat că are un venit anual în valoare de 136.512 lei care provine de la firma Vesta-System SAS.



Edward Nedelcu, colecție de bijuterii



Potrivit declarației de avere, consilierul județean Edward Nedelcu deţine patru terenuri, unul intravilan şi trei agricole. Cel intravilan este în Constanţa şi a fost dobândit în 2016 prin contract de vânzare cumpărare, două agricole în comuna Mihai Viteazul dobândite tot prin contract de vânzare cumpărare şi unul agricol în Bistriţa Năsăud, dobândit prin contract de vânzare cumpărare în 2007. Terenul intravilan din Constanţa are o suprafaţă de 992 metri pătraţi, unul din cele două terenuri agricole din Mihai Viteazul are o suprafaţă de 18.000 de metri pătraţi şi cel de-al doilea o suprafaţă de 7.000 de metri pătraţi, în timp ce terenul din comuna Colibiţa din judeţul Bistriţa Năsăud are o suprafaţă de 6.800 metri pătraţi. La toate aceste terenuri Edward Nedelcu are cotă parte de 50 la sută, el împărţind toate aceste bunuri cu soţia sa, Adina Nedelcu.





Nedelcu mai deţine un apartament în Constanţa dobândit prin contract de vânzare cumpărare în 1995, cu o suprafaţă de 103,45 metri mătraţi şi un garaj de 18 metri pătraţi dobândit prin contract de vânzare cumpărare în 2017. De asemenea, el a mai declarat că deţine bijuterii din aur în valoare de 20.000 de euro dobândite în 2015.





Acesta deţine un depozit bancar în valoare de 135.089 RON şi două conturi curente, unul în valoare de 5070,79 euro şi unul de 61,17 lei.





Nedelcu are acţiuni în valoare de 75% care însumează 33.900 lei la o firmă şi un venit anual în valoare de 16.384 lei care provine din salariu.





Soţia sa, Adina Nedelcu, este şefă de magazin şi are un venit anual de 16.529 lei şi mai are dividende în valoare de 26.516 lei. Totodată, Edward Nedelcu are dividende în valoare de 79.551 lei.





Remus Negoi nu are apartamente, terenuri sau autoturisme. Acesta deţine acţiuni la două firme, SC Alerta Tech SRL şi la SC Vecodrom SRL. La SC Alerta are acţiuni în valoare de 18.703,59 lei, iar la SC Vecodrom SRL deţine acţiuni în valoare de 9.860 lei.





Soţia sa, Mihaela Negoi, câştigă anual din funcția de economist 31.930, în timp ce aceasta a mai câştigat în anul 2019 suma de 2.100 de lei, din postura de operator calculator în secţia de vot la alegerile parlamentare din 26 mai 2019 şi la alegerile prezidenţiale din noiembrie 2019.





Fiul lui Remus Negoi, Răzvan Ştefan Negoi, primeşte o alocaţie de stat pentru copii în valoare de 252 lei, iar acesta a prestat servicii din postura de operator calculator în secţia de vot în 2019, de unde a câştigat suma de 1.050 lei.





Fiica lui Remus Negoi, Ştefania Alessia Negoi, încasează o alocaţie de 1.536 lei şi o bursă de performanţă în valoare de 1.690 lei.





Remus Negoi, împreună cu soţia sa, Mihaela Negoi, au mai multe datorii către diverse firme şi persoane fizice, în valoare de 322.769 lei.





Andrada Dordea deţine un teren intravilan în Bucureşti cu o suprafaţă de 18,43 metri pătraţi dobândit în 2003 prin devălmăşie şi un apartament în Bucureşti dobândit prin contract de vânzare cumpărare, în acelaşi an, cu o suprafaţă de 63,16 metri pătraţi. Ea mai are acţiuni la două firme din Bucureşti, la una dintre ele în valoare de 2.151 dolari şi la cealaltă în valoare de 3.743 dolari. Totodată, are şi un credit făcut în acest an pe o perioadă de 5 ani la Idea Bank, în valoare de 70.000 de lei.Andrada Dordea are un salariu anual de 133.212 lei provenit de la o firmă din Bucureşti în cadrul căreia este angajată şi un venit anual de 12.929,35 lei provenit din închirierea unui apartament în Bucureşti.