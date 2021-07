Cătălin Drulă: „Agenţia de Salvare a Vieţii de Om pe Mare va fi desfiinţată”

Ministrul Transporturilor, Cătălin Drulă, a anunţat desfiinţarea Agenţiei Române de Salvare a Vieţii de Om pe Mare (ARSVOM). El a precizat că premierul Florin Cîţu şi-a dat acordul în acest sens şi că atribuțiile ARSVOM vor fi preluate de Inspectoratul General pentru Situații de Urgență (IGSU). „La acea Agenţie de Salvare a Vieţii de Om pe Mare noi aveam un control pornit la cererea mea, dacă vă aduceţi aminte în martie s-a scufundat un vas ucrainean, iar vasul ARSVOM nu a putut ieşi din port că era vreme rea şi barca pe care ei au dat milioane de euro nu poate funcţiona pe vreme rea. Am trimis un corp de control acolo, control încheiat, care a ridicat o serie largă de probleme pe zona de achiziţii. Am un anunţ de făcut, această Agenţie va fi desfiinţată. Am discutat şi cu premierul României şi şi-a dat acordul. Prin felul în care au reacţionat arată că sunt suspiciuni mari de integritate, de competenţă grave. Vom desfiinţa această Agenţie”, a declarat Cătălin Drulă. Ministrul a mai spus că și celelalte instituţii din domeniul naval, Administraţia Fluvială a Dunării de Jos, Porturile Galaţi, Autoritatea Navală Română sunt verificate de corpul de control, pentru că și acolo are suspiciuni.