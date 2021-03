„Casa Stănescu”, în stare avansată de degradare. „Clădirile din Peninsulă ar trebui restaurate cu prioritate”

Consilierul local Cristiana Popescu nu a rămas indiferent cu privire la situaţia „Casei Stănescu” şi a hotărât să ia atitudine în acest caz.







În acest context, a postat un mesaj pe pagina sa personală de Facebook prin care a explicat situaţia clădirii.



„Zilele trecute am intrat în contact cu moștenitorii Casei Stănescu din Peninsulă. Construcția, monument istoric, este proiectată de celebrul arhitect Adolf Linz în 1913. Aceștia au început demersurile încă din 2019 pentru a restaura clădirea pe cheltuiala lor. Se fac doi ani deja și nu s-a eliberat încă autorizația de construire. Mi se pare inadmisibilă amânarea recondiționării deoarece monumentul este în stare avansată de degradare, iar intenția proprietarilor este de a restaura clădirea în adevăratul sens al cuvântului. Am fost la domnul arhitect şef să discutăm despre restaurarea clădirilor aflate în stare avansată de degradare. Încercăm să găsim soluții pentru a determina proprietarii care nu colaborează să restaureze totuși clădirile din Peninsulă, dar în același timp să nu îi pierdem din vedere pe cei care vor să restaureze din proprie inițiativă și pe banii lor. Este inadmisibil! Începând cu 2018, Constanța participă la un proiect european care are menirea să ne învețe din experiența altor orașe care sunt mecanismele prin care vom putea reabilita clădirile din zona istorică. Personal am cerut mai multe detalii despre acest proiect, însă nu am reușit să aflu, încă, care este stadiul actual al proiectului. Cert e că nu mai este timp de pierdut. Trebuie să ajutăm proprietarii să își poată reabilita clădirile din zona istorică cu prioritate, mai ales dacă aceștia sunt de acord”, a scris Cristiana Popescu pe pagina sa oficială de Facebook.





Contactată de „Cuget Liber“, Cristiana Popescu ne-a explicat mai amănunţit despre ce este vorba în legătură cu „Casa Stănescu”.



„Este foarte important ca acele clădiri istorice din centrul vechi al oraşului Constanţa să fie restaurate şi să devină puncte de atracţie turistică. Este greu ca în acest moment să recomandăm Peninsula ca şi centru turistic pentru că majoritatea clădirilor se află în paragină. Când am aflat de situaţia Casei Stănescu, am luat legătura cu beneficiarii şi aceştia mi-au spus că ei se chinuie de foarte mult timp să o restaureze, însă nu au parte de ajutor din partea primăriei. Nu li s-a spus concret ce trebuie să facă şi de ce acte au nevoie pentru a duce la bun sfârşit lucrarea de modernizare a casei. Ei îşi doresc foarte mult ca această casă să îşi recapete acea strălucire pe care o are un monument istoric construit după proiectul unui celebru arhitect. Din 2019 încearcă să obţină autorizaţia de construire. Fiind vorba de un monument istoric procesul este complex şi dificil. Mi se pare normal ca proprietarii să aibă parte de toată susţinerea din partea administraţiei locale. Noi trebuie să venim în ajutorul lor şi să le spunem care este traseul de urmat şi de ce acte au nevoie pentru a rezolva problema”, ne-a spus Cristiana Popescu.





Proprietarii „Casei Stănescu” nu sunt persoane publice şi nu se află în România, însă îşi doresc din tot sufletul ca acest monument istoric să îşi recapete aura pe care a avut-o odinioară.