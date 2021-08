Candidatură surpriză pentru conducerea USR-PLUS. „Este nevoie de aer proaspăt în partid”

„Candidez pentru preşedinţia USR-PLUS. Am intrat în partid pentru visul de a schimba în bine România, iar USR-PLUS trebuie să accelereze în această direcţie. Altfel, vom rata şansele şi vom irosi speranţele unei întregi generaţii. Membru cu membru, redevenim puternici”, a scris Darău pe Facebook.





Acesta a adăugat că face acest pas pentru că este de părere că USR PLUS este „într-un punct deloc bun”.



„După 4 ani de când a fost creat acest partid, după o fuziune, după câteva luni la guvernare, suntem aproape la jumătatea scorului nostru maxim şi foarte aproape de scorul de la care am pornit în 2016. Cred că e nevoie de un aer proaspăt în acest partid, cred că e nevoie ca în următoarele luni, atunci când ne decidem preşedintele partidului pentru următorii patru ani, când ne decidem ce fel de filosofie aplicăm în construcţia partidului, avem nevoie de o schimbare, avem nevoie de un suflu nou, diferit ce cel care a fost în cele două partide până acum, în USR şi PLUS, înainte de fuziune”, a spus senatorul.





Darău a afirmat că există un risc foarte mare ca USR-PLUS să aibă soarta PNŢCD şi i-a provocat pe contracandidaţii săi, Dan Barna şi Dacian Cioloş, la o serie de dezbateri.





Senatorul USR Irineu Darău şi-a anunţat, joi, candidatura la preşedinţia USR-PLUS, menţionând că este convins că, dacă Dan Barna va fi preşedinte al formaţiunii încă patru ani şi virtual candidat la prezidenţiale, şansele partidului pentru alegerile din 2024 sunt foarte puţine.