Când se va organiza Congresul PNL? Orban neagă conflictul cu premierul Cîțu

„E un proces amplu (organizarea congresului PNL, n.r.), cel mai probabil, în funcţie de cum evoluează pandemia şi campania de vaccinare, când se vor reduce restricţiile vom începe procedurile. Ele durează, pentru că, de exemplu, o să fie o perioadă de adunări generale în organizaţiile locale, care va fi cam de două luni, apoi alte două luni cât durează conferinţele judeţene şi apoi are loc congresul. Deşi eu am anunţat public lucrul ăsta şi am explicat, într-un site de ştiri a apărut că eu vreau congres mai repede şi Florin Cîţu vrea congres mai încolo, spunând de faptul că e o dispută, că ar vrea şi Florin Cîţu să candideze la preşedinţia PNL”, a spus Orban la B1 TV.





Acesta a adăugat că, din punctul său de vedere, congresul PNL ar trebui să aibă loc atunci când măsurile sanitare vor permite.



„Eu am declarat că punctul meu de vedere este că congresul trebuie organizat atunci când situaţia epidemiologică va permite acest lucru. Este un proces democratic amplu, care începe de jos, de la firul ierbii, noi avem adunări generale în fiecare organizaţie locală, ăsta e primul pas. La aceste adunări generale din fiecare organizaţie locală se aleg conducerile locale şi se stabilesc delegaţii la conferinţele judeţene, unde se aleg conducerile judeţene şi unde se stabilesc delegaţii la congres”, a precizat Orban.





Reamintim că surse politice din cadrul liberalilor au precizat pentru „Cuget Liber” că este de așteptat ca la congres președintele Ludovic Orban să fie contestat pentru modul în care a negociat formarea guvernului cu USR-PLUS și UDRM, dar și pentru rezultatul de la alegerile parlamentare, unde PNL a ieșit pe locul secund, după PSD. Cu toate că se tot vorbeşte despre organizarea unui Congres PNL, până acum, niciun lider liberal nu și-a anunțat public candidatura, dar printre contestatarii lui Orban se numără Emil Boc ori Robert Sighiartău.





În acest context, preşedintele PNL, Ludovic Orban, a declarat, ieri, că, deşi a explicat că data la care va avea loc congresul PNL depinde de situaţia epidemiologică, a văzut că ar exista două opinii în privinţa organizării congresului, una potrivit căreia el doreşte ca acesta să aibă loc mai repede şi alta conform căreia Florin Cîţu „vrea congres mai încolo”.