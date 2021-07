Campanie de testare pentru mai multe boli în campusul Henri Coandă

Ultimul an ne-a demonstrat cu atât mai mult că ar trebui să punem pe primul plan sănătatea, să ținem cont de sfaturile medicilor și să ne protejăm așa cum știm mai bine. Pentru a veni în sprijinul comunității marginalizate situate în arealul delimitat de străzile Soveja, Ștefăniță Vodă, Zmeurei și Badea Cârțan, Primăria Constanța, în parteneriat cu Fundația Baylor Marea Neagră, organizează mâine, 06.07.2021, ora 11:00, în campusul Henri Coandă o acțiune de testare pentru hepatita B, hepatita C si HIV.Evenimentul are loc în cadrul proiectului „Măsuri integrate pentru o viață mai bună“, un proiect dedicat comunității marginalizate din zona amintită.Orice persoană, care locuiește în zonă sau este doar în trecere, poate veni să se testeze. Testarea este însoțită de consiliere, o scurtă sesiune de informare despre infecții – transmitere, prevenirea infectării, diagnosticare și tratament, precum și comunicarea și interpretarea rezultatelor testelor.Amintim că proiectul „Măsuri integrate pentru o viață mai bună“ este cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014 - 2020, cod MySMIS: 114654 și este derulat de Primăria Municipiului Constanța în parteneriat cu Liceul Teoretic „Decebal“.Obiectivul general al proiectului îl reprezintă reducerea numărului de persoane aflate în risc de sărăcie și excluziune socială din comunitatea marginalizată studiată în care există populație aparținând minorității rome, prin sprijinirea integrării socio-economice a 600 de persoane din comunitatea marginalizată rezidentă în zona de intervenție ce înglobează și campusul social „Henri Coandă“.În cadrul proiectului sunt utilizate măsuri integrate de îmbunătățire a nivelului de educație în rândul preșcolarilor și elevilor romi și neromi, de stimulare a capacității de inserție profesională a persoanelor aflate în căutarea unui loc de muncă și a celor care intenționează să demareze o activitate pe cont propriu, precum și de creștere a accesului la servicii sociale și de asistență medicală de înaltă calitate.Proiectul are valoare totală de 11.971.625,55 lei, din care 10.119.696,72 lei valoare eligibilă nerambursabilă din Fondul Social European, 1.583.488,31 lei valoare totală eligibilă nerambursabilă din bugetul național și 268.440,52 lei contribuția beneficiarului.Proiectul se derulează pe o perioadă de 36 de luni, în intervalul 16 februarie 2018 – 15 februarie 2021, prelungită până la 15 august 2021.