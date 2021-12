Călin Popescu Tăriceanu, achitat într-un dosar de abuz în serviciu

Călin Popescu Tăriceanu a fost achitat, marți, de judecătorii instanței supreme într-un dosar de abuz în serviciu şi complicitate la uzurpare de calităţi oficiale.

Este vorba despre dosarul în care Tăriceanu a fost trimis în judecată de Parchetul General în decembrie 2020. El fusese acuzat că nu a constatat şi nu a supus la vot în plenul Senatului încetarea mandatului de senator al lui Cristian Marciu, deşi acesta din urmă avea o decizie definitivă în instanţă prin care a fost declarat incompatibil şi nu mai putea ocupa o funcţie publică.







În acelaşi dosar a fost achitat şi fostul senator Cristian Marciu, însă decizia nu este definitivă.







"În baza art.16 alin.(1) litera a) Cod procedură penală, achită inc. Popescu-Tăriceanu Călin-Constantin-Anton pentru săvârşirea infracţiunii de abuz în serviciu, prevăzută de art. 297 alin. (1) Cod penal. În baza art.16 alin.(1) litera b) teza I Cod procedură penală, achită inc. Popescu-Tăriceanu Călin-Constantin-Anton pentru complicitate la infracţiunea de uzurpare de calităţi oficiale, prevăzută de art. 48 alin. (1) Cod penal raportat la art. 258 alin. (1) Cod penal. În baza art.16 alin.1 litera b) teza I. Cod procedură penală, achită inc. Marciu Ovidiu pentru săvârşirea infracţiunii de uzurpare de calităţi oficiale, prevăzută de art. 258 alin. (1) Cod penal. În baza art.397 alin.(1) Cod procedură penală raportat la art.19 Cod procedură penală respinge acţiunea civilă privind pretenţiile formulate prin constituirea de parte civilă de către Matei Cristian. Cu apel termen de 10 zile de la comunicare", se arată în hotărârea instanţei, scrie Agerpres.