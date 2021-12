Bogdan Bola se va dedica sută la sută partidului Forţa Dreptei. „Nu îmi pare rău pentru anii petrecuţi în PNL”

Bola mai spune că nu îi pare rău că a dedicat foarte mulţi ani Partidului Naţional Liberal şi are de gând să îşi canalizeze energia pentru a demara proiecte importante pentru Constanţa şi implicit Dobrogea.





„Nu noi am părăsit PNL, ci PNL și-a părăsit ideologia și electoratul, care a votat covârșitor împotriva oricăror ingerințe ale PSD în actul de guvernare. Eu nu pot să îmi calc pe cuvânt și să girez astăzi așa ceva, nu așa am fost crescut. Mi-ar fi mai simplu și mai profitabil, cu siguranță, dar nu pentru asta v-am cerut votul acum un an, nu pentru asta v-am bătut la ușă/poartă. Așa că vom demara de astăzi un nou proiect, Forța Dreptei, în care vom reuni pe toți cei care încă mai cred că țara aceasta mai are o șansă în a scăpa de hoție, ipocrizie și minciună. Adică tot ce actualul U.S.L. 2 reprezintă în acest moment. Voi încerca să nu mai vorbesc de acum încolo despre partide, ci despre oameni și proiectele bune pentru Dobrogea și Constanța, așa cum este normal.





Nu îmi pare rău pentru toți anii dedicați PNL-ului, îmi pare rău doar pentru că niște parșivi și hulpavi ne-au adus în acest punct. Voi rămâne alături de toți primarii care vor avea nevoie de ajutor, cu care am lucrat foarte bine până acum. Voi rămâne aproape de toți cei care mi-au acordat încrederea lor, în speranța că vom face ceva bun pentru regiunea noastră. Eu rămân același, indiferent unde aș fi!”, a transmis deputatul Bogdan Bola.





În altă ordine de idei, el a declarat în urmă cu aproximativ trei săptămâni, pentru „Cuget Liber“, că nu îşi va face cabinet de parlamentar în municipiul Constanţa. Acesta deţine un spaţiu în comuna Crucea, pe care are de gând să îl amenajeze. Apoi, Bogdan Bola îşi va mai construi un cabinet de parlamentar undeva în sudul Dobrogei.





„Eu am un spaţiu pe care urmează să îl amenajez în comuna Crucea, pentru că eu aşa am gândit. Fiind un deputat ales în tot judeţul, ar fi normal să am biroul de parlamentar în judeţ. Voi pune acest sediu în funcţiune cât mai repede posibil şi foarte probabil îmi voi mai face un sediu în sudul judeţului. În Constanţa va exista un sediu al noii formaţiuni atunci când aceasta se va naşte. Sută la sută această nouă formaţiune va deveni o forţă politică. Putem vedea cât de mult a scăzut PNL-ul astăzi şi ne dăm seama că tot acel electorat care a votat cu PNL va trebui să se regăsească undeva. Noi plecăm cu un 10-12 la sută fără nici un fel de problemă. Va depinde foarte mult şi de echipa pe care o vom forma la Constanţa, de oamenii pe care îi vom aduce şi care vor avea încredere în mine şi într-un astfel de proiect”, a concluzionat Bogdan Bola.





Odată cu apariţia partidului Forţa Dreptei s-a lansat şi sigla acestuia. Pe ea apare un copac verde în mijloc, iar pe fundal scrie „Forţa Dreptei prin noi înşine”.





Acesta a ţinut să transmită un mesaj prin intermediul paginii sale personale de Facebook prin care spune că alături de colegii care se vor afla în Forţa Dreptei va încerca să lupte împotriva neregulilor pe care le-a sesizat pe scena politică din România.