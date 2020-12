Bogdan Aurescu: Este important ca românii din străinătate să folosească ambele zile pentru a vota

Ministrul Afacerilor Externe, Bogdan Aurescu, a transmis, vineri, un mesaj în care le-a reamintit românilor din străinătate că au la dispoziţie două zile pentru a vota la alegerile parlamentare, evitând astfel eventuale aglomerări la secţiile de votare, potrivit Agerpres.







"Este foarte important ca cetăţenii români cu domiciliul sau reşedinţa în străinătate să folosească ambele zile pentru a-şi exercita dreptul constituţional de vot, în vederea prevenirii eventualelor aglomerări la secţiile de votare. În cazul în care vor exista fluxuri mai importante, am prevăzut un mecanism de fluidizare, în sensul de a semnala care sunt secţiile de votare din apropiere care au mai puţini votanţi, pentru a evita, astfel, aglomerarea, care în condiţiile de pandemie prezintă riscuri pentru sănătatea cetăţenilor", a declarat Aurescu în debutul şedinţei de guvern. El a menţionat că, în diaspora, votul efectiv va începe vineri, la ora 20.00, ora României, cu deschiderea secţiilor din Noua Zeelandă. În străinătate au fost organizate 748 de secţii de votare, cu 331 în plus faţă de alegerile parlamentare din 2016.







"Numărul de secţii a rămas acelaşi, de la momentul la care l-am anunţat, chiar dacă din diverse motive obiective, în cazul a 25 de secţii de votare s-a schimbat adresa sau au fost relocate, în majoritate, în aceleaşi localităţi unde fuseseră înfiinţate iniţial. Important este faptul că am reuşit să păstrăm numărul de 748 de secţii", a precizat Aurescu. Conform acestuia, începând de joi, poate fi consultată pe site-ul MAE o hartă interactivă a secţiilor de votare din străinătate. Tot de ieri, a fost activat un call center non-stop dedicat cetăţenilor români din străinătate, unde pot fi obţinute informaţii relevante privind organizarea şi desfăşurarea alegerilor.







"Toate materialele electorale au fost expediate către misiunile diplomatice şi consulare ale României, cu două excepţii, Turkmenistan şi Iran, unde nu au putut ajunge, dar vor fi confecţionate pe plan local, conform legislaţiei în vigoare. Am achiziţionat toate materialele de protecţie şi sanitare. Toate secţiile de votare vor fi dotate cu materiale de protecţie. Împreună cu AEP şi STS am organizat sesiuni de instruire pentru peste 6.500 de persoane care au fost desemnate sau pot veni în completarea birourilor secţiilor de votare, ca preşedinţi, locţiitori şi membri. De altfel, am trimis 42 de persoane din Centrala ministerului, pentru a sprijini diversele secţii de votare", a spus Aurescu.