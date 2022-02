Bogdan Aurescu: „Acţiunile agresive ale Rusiei proiectează consecinţe la nivel global”

Potrivit unui comunicat al MAE, transmis duminică AGERPRES, dezbaterile din cadrul evenimentului „Security in the Black Sea Region: From Cyberstorm and Political Brinkmenship to Broader Confrontation?” s-au axat pe elementele de competiţie geopolitică evidenţiate, în prezent, de evoluţiile securitare actuale în regiunea Mării Negre.





Participanţii la dezbatere s-au referit la actuala criză de securitate, prefigurată de militarizarea regiunii, afectarea securităţii energetice şi a celei cibernetice, de propagandă şi dezinformare şi implicaţiile acestora din perspectiva statelor membre ori aspirante la aderarea la NATO şi UE.





În cadrul intervenţiilor sale, ministrul român al Afacerilor Externe s-a referit la importanţa dezbaterii organizate de think-tank-ul românesc New Strategy Center (NSC), în cooperare cu think-tank-ul american Center for European Policy Analysis (CEPA) pentru un schimb de vederi aprofundat asupra provocărilor complexe şi multiple cu care se confruntă regiunea Mării Negre, precum şi asupra implicaţiilor evoluţiilor recente de securitate din zonă.





Ministrul Afacerilor Externe, Bogdan Aurescu, a participat sâmbătă, în marja Conferinţei de Securitate de la Munchen, la dezbaterea dedicată provocărilor multidimensionale de securitate la Marea Neagră, prilej cu care a evidenţiat că acţiunile agresive ale Federaţiei Ruse afectează stabilitatea regiunii, a Europei, a spaţiului euroatlantic şi proiectează consecinţe la nivel global.