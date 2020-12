Barna renunță la șefia Camerei Deputaților și îl propune pe Drulă

Co-președintele USR-PLUS Dan Barna a vorbit marți, într-o declarație scurtă de presă, despre criza politică provocată de blocarea negocierilor partidelor de dreapta, propunând două soluții.







Barna a afirmat că USR-PLUS îl propune pe Cătălin Drulă - deputat și vicepreședinte USR - pentru a ocupa funcția de președinte al Camerei Deputaților în viitorul Parlament.







În prezent, această funcție este un motiv de dispută între USR-PLUS și PNL, care vrea ca acest post să fie ocupat de Ludovic Orban.







“Se percepe că suntem în situaţia unui blocaj legat de alocarea funcţiilor pe partide sau, şi mai fals, este chestiunea legată de ambiţii personale ale liderilor celor două partide din conducerea coaliţiei, respectiv a mea şi a lui Ludovic Orban. Nu este despre poziţii, ci este exact despre o alocare echilibrată şi şansa ca această coaliţie să funcţioneze şi să meargă mai departe. Secvenţa în care noi ne propunem să facem un guvern de oportunitate este de neacceptat pentru USR PLUS. Am propus mai multe soluţii în zilele trecute, acestea au fost refuzate fie de Ludovic Orban, fie de cei din PNL. Încercăm o nouă nouă soluţie, încercăm o nouă deschidere şi propunem o altă candidatură la conducerea Camerei Deputaţilor. Considerăm în continuare că echilibrul acestei coaliţii trebuie să existe. Pe cale de consecinţă, îl propunem - şi va fi susţinut de USR PLUS - pe liderul de grup al parlamentarilor USR, Cătălin Drulă, un coleg cu o experienţă semnificativă şi cu rezultate remarcabile în ultimele două sesiuni”, a anunţat Dan Barna la Parlament, conform Agerpres.







Potrivit acestuia, ultimele zile au arătat “cât de uşor se poate aluneca în logica vechilor coaliţii de conjunctură, în care germenii instabilităţii sunt stabiliţi de la bun început”.