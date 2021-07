Barna explică de ce a propus ca la evenimente să participe doar persoane vaccinate

Vicepremierul Dan Barna a explicat la Digi24 de ce a propus limitarea accesului la evenimente, astfel încât să participe doar persoanele vaccinate. El a spus că propune măsuri pentru încurajarea vaccinării, astfel încât România să fie ferită de consecințe drastice în cazul unui nou val al pandemiei. Aceasta, după ce premierul Florin Cîțu i-a cerut lui Barna să-și clarifice mesajul și a amintit că a avut susținerea colegilor din coaliție pentru relaxarea măsurilor anti-COVID. „În acest moment nu am avut astfel de propuneri. Din contră. Țin minte susţinerea colegilor de coaliţie pentru a relaxa condiţiile pentru a avea concerte. Dacă am înţeles eu greşit mesajul, ar fi bine să se clarifice”, a spus Cîțu.Invitat la emisiunea Jurnalul de Seară, Barna și-a explicat propunerea.„Am spus că susțin orice măsuri mai ferme care încurajează și duc populația spre a înțelege cât de importantă este vaccinarea. Dacă ne uităm și la celelalte țări, pare că și aceasta e o modalitate. În Franța, spre exemplu, în ziua în care s-a anunțat că medicii vor fi obligați să se vaccineze și că vor fi condiționată intrarea în anumite spații publice - baruri, restaurante – de existența vaccinării, un milion de francezi s-au dus și s-au vaccinat”, a spus Barna la Digi24.„În momentul în care ţi se spune clar: vei avea dificultăţi sau costuri pentru a accesa anumite servicii publice dacă nu ai vaccinare - în continuare dreptul la opţiune există - oamenii zic: ia să mă duc să mă vaccinez, că nu au o problemă de fond. Cei care sunt împotriva vaccinului - e o categorie, o respectăm, acolo nu e nimic de discutat. Dar e o altă parte de populaţie care nu e împotriva ideii, dar care, dacă ar fi nişte măsuri mai ferme, s-ar vaccina şi asta ar face ca perspectiva unui val patru, despre care profesioniştii din domeniul medical vorbesc, să fie una cu efecte potenţiale mult mai reduse”, adăugat el.„Deocamdată în România e un subiect delicat, pentru că în dezbaterea publică s-a mers foarte mult în zona că nu poate statul să ne spună să ne vaccinăm, că e discriminatoriu”, a mai spus Barna, precizând că el propune măsuri prin care să fie încurajată vaccinarea.Barna a comentat şi reacţia premierului la declaraţiile sale.„Premierul a cerut nişte clarificări pe care tocmai le-am oferit aici. Nu suntem pe poziţii diferite. Şi eu, şi premierul, şi colegii din Guvern suntem toţi foarte fermi susţinători ai necesităţii ca un număr cât mai mare dintre cetăţeni să se vaccineze tocmai pentru a reduce riscul ca din toamnă şi când va veni sezonul rece să ne trezim din nou cu un număr mare de cazuri legate de această pandemie care încă nu a dispărut, foarte important”, a spus el.Barna spune că cerința pe plan intern a certificatului verde care să ateste fie vaccinarea, fie un test negativ, fie trecerea prin boală i se pare „o idee foarte bună”.„Este o chestiune de cost de oportunitate. Eu nu văd nicio discriminare aici. Oamenii pot să aleagă. Spun: eu nu vreau să mă vaccinez din diverse motive. Ok. Statul, la rândul lui, spune: pentru protecţia noastră ca şi comunitate, ca şi grup mare de oameni care nu vrem să avem costuri înfiorătoare şi vieţi pierdute pentru că câţiva dintre noi consideră că viaţa lor e mai valoroasă decât a semenilor lor şi nu vor să contribuie la protecţia aceasta comună care vine prin vaccinare, asta presupune un cost, sau o limitare a accesului în nişte zone”, a spus Barna.„Susţin opinia oricui, să aibă altă părere şi sunt de acord cu asta, dar în momentul în care această altă părere din altă poziţie afectează dreptul la viaţă al celorlalţi, al comunităţii în sens larg, trebuie să existe nişte măsuri şi nişte variante prin care comunitatea să fie protejată”, a adăugat el.