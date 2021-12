Autorităţile locale din Costineşti, noi proiecte demarate

Primarul comunei Costineşti, Dumitru Jeanu, a enumerat câteva dintre acţiunile care s-au desfăşurat pe teritoriul localităţii de la malul mării.





„În ședința Consiliului Local a lunii noiembrie, am continuat seria proiectelor prin care ne propunem să dezvoltăm comuna Costinești. Am propus un proiect prin care vom împăduri 3,7 hectare de teren în zona în care era groapa de gunoi pe vremuri. Vom transforma o zonă degradată într-o frumoasă pădure, cu fonduri pe care le-am atras de la Prefectură și APM. Am propus, de asemenea, un proiect prin care vom schimba sistemul de iluminat din comună. După ce vom înlocui actualele lămpi cu unele mai performante, costul pe care-l vom suporta pentru iluminat se va reduce la jumătate. Vor rămâne astfel bani mai mulți pentru investiții. Am atras pentru acest proiect fonduri de 200.000 de euro de la AFM. De asemenea, un proiect important votat prevede schimbarea în întregime a utilităților de pe plajă, destinate serviciilor de salvamar. Prin implementarea acestui proiect, pentru care echipa Primăriei a atras fonduri guvernamentale de 500.000 de euro, vom reduce semnificativ costurile pe care le plătim pentru salvamari și vom asigura totodată dotări moderne, pentru ca siguranța turiștilor ce vin la Costinești să fie pe primul loc. Mulțumesc consilierilor pentru votul pozitiv acordat”, a declarat primarul comunei Costineşti, Dorin Jeanu.





În ultima şedinţă de Consiliu Local la Costineşti s-au dezbătut mai multe proiecte care au fost şi care urmează să fie puse în aplicare în comună.