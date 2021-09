Apropiat al lui Orban, surprins când îi spune unui liberal cum să voteze

În imagini se observă cum Ionel Dancă stă foarte aproape de unul dintre delegații care ține în mână o foaie și îi arată acestuia cu degetul locul în care trebuie să bifeze. Alături de cei doi se mai află o participantă la eveniment care, la rândul ei, îi oferă îndrumări delegatului cu hârtia în mână.



„Teleorman aici...Da și Teleorman aici…”, se aude pe înregistrare.



Potrivit Antena3.ro, Violeta Vijulie, membră PNL din echipa lui Florin Cîțu, a explicat această situație.







„Trebuie să știți că potrivit statutului PNL fiecare dintre candidații la președinția PNL vine cu o echipă. Deci nu sunt candidaturi individuale. Aceste lucruri sunt asumate, moțiunile s-au votat în filiale, au fost votați delegații, deci este normal.



Eu nu știam toate numele de la Comisia de Revizie și Cenzor pe care am votat-o, pe care îi susține echipa mea. Am întrebat și am primit răspuns, pentru că eu fac parte dintr-o echipă. Eu am făcut parte din echipa Cîțu, domnul Ionel Dancă a făcut parte din echipa lui Ludovic Orban. Era foarte normal să spună membrilor din echipa lui Ludovic Orban care sunt numele care au fost asumate de echipa Orban. Nu s-a întâmplat nimic necurat.”













