Anca Dragu: Dacă voi fi demisă, se va vedea foarte clar colaborarea dintre PNL și PSD

Anca Dragu, președinta Senatului, a declarat marți că își va da demisia din această poziție doar dacă USR PLUS intră în opoziție. Ea spune că, dacă va fi demisă, se va vedea „foarte clar” colaborarea dintre PNL și PSD.„Cu siguranță asta se va întâmpla, da”, a răspuns Anca Dragu la întrebarea dacă își dă demisia din fruntea Senatului în cazul în care USR PLUS intră în opoziție.Până atunci, ea nu va își va da demisia, cum au făcut miniștrii USR PLUS, și a mai adăugat că, în cazul în care va fi revocată, se va dovedi colaborarea dintre PNLși PSD.„În acest moment nu s-a refăcut o coaliție la nivelul Parlamentului, un USL 2 nu este încă foarte clar. Demiterea mea ar trebui să se întâmple în plenul Senatului și atunci ar fi foarte clar această colaborare între PNL și PSD”, a afirmat președinta Senatului.Ea afirmă că, dacă nu ar fi în fruntea senatului, procedura moțiunii s-ar desfășura și mai greu.„Nu vreau să par ipocrită, dar dacă aș elibera această funcție, dacă eu nu aș fi aici, cu siguranță parcursul moțiunii ar fi unul și mai greu”.