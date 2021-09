Alina Gorghiu cere partidelor să se delimiteze oficial de AUR: „Alianța USR-AUR a născut monștri”

„Această moțiune de cenzură nu mai este despre guvernarea Cîțu, nu mai are legătură cu premierul PNL. Ieri a avut loc o șarjă a extremiștilor în parlament, cu AUR garantat de USR-PLUS. Am avut încă o dovadă a ceea ce înseamnă un partid extremist, iar USR-PLUS nu are voie să dea în continuare un cec în alb extremismului, urii și xenofobiei. Alianța USR-AUR a născut monștri”, a scris Alina Gorghiu pe Facebook.





„Voi solicita o discuție în BPR despre această problemă, voi cere ca toate partidele democratice să se delimiteze oficial de AUR, împotriva extremismului, Trebuie să arătăm că suntem Parlamentul unei țări europene. Voi cere oficial tuturor partidelor politice să se abțină în a glorifica violența și ura”, a adăugat ea.





Reamintim că plenul reunit al Parlamentului, convocat joi de preşedinţii Camerei Deputaţilor și Senatului, Ludovic Orban și Anca Dragu, pentru citirea moţiunii de cenzură iniţiată de USR-PLUS şi AUR împotriva Guvernului Cîțu, a început cu un scandal uriaș, având ca miză cine conduce ședința, în lipsa lui Ludovic Orban, care și-a delegat atribuțiile și a absentat. Deputatul PNL Florin Roman s-a ținut cu mâinile de microfon, în timp ce chestorii trăgeau scaunul de sub el, în încercarea de a conduce ședința plenului reunit.





Senatoarea PNL Alina Gorghiu a cerut tuturor partidelor democratice să se delimiteze oficial de AUR, după scandalul din plenul Parlamentului, la citirea moțiunii de cenzură.