Alexandra Bugiulescu, noul consilier pe probleme de finanţare al primarului din Hârşova, Viorel Ionescu

„Am fost mereu implicată și interesată de reprezentare, din dorința de a-mi aduce aportul la dezvoltarea comunității în care m-am aflat. Cel mai de suflet proiect în care m-am implicat este «Constanța-Capitala Tineretului din România 2021-2022», unde am ocupat pe rând funcțiile de vicepreședinte al Federației Organizațiilor Neguvernamentale de Tineret din Constanța (FONT CT), Coordonator Fundraising și Coordonator Relații Externe. La nivel de implicare în cadrul Universității «Ovidius» din Constanța, unde am absolvit studiile de licență în Științe Economice, am fost student reprezentant în cadrul Senatului Universitar și membru al Societății Antreprenoriatelor Studențești- Ovidius Innovation Center. Am absolvit cursul de expert accesare Fonduri Structurale și de Coeziune Europene, din cadrul centrului de formare APSAP. În momentul de față, urmez studiile masterale la specializarea Administrarea şi Auditul Proiectelor de Afaceri în cadrul aceleiași universități”, a declarat, pentru Cuget Liber, Alexandra Bugiulescu.





Tânăra ne-a explicat că, pentru ea, Hârşova reprezintă un oraş aparte şi are de gând să pună umărul la dezvoltarea acestei urbe alături de autorităţile locale şi alţi oameni care vor să se implice.





„Eu, în prezent, am domiciliul în Hârşova, însă sunt născută în Ialomiţa. Acolo am crescut. Ulterior am urmat studiile în Constanţa, iar apoi m-am stabilit cu soţul meu în Hârşova, el fiind profesor de matematică aici. Eu personal sunt adepta unor oraşe mai mici care se află în curs de dezvoltare pentru că, aşa cum se spune, omul sfinţeşte locul. Chiar dacă nu există aceleaşi oportunităţi ca şi în Constanţa, Hârşova are un potenţial extraordinar de dezvoltare şi sunt de părere că oamenii trebuie să lucreze împreună ca să facă un oraş frumos şi atunci şi eu consider că prin tot ce am studiat la Constanţa pot să mă întorc în oraşul în care mi-am dorit să mă stabilesc şi să fac tot ceea ce am făcut de-a lungul timpului în Constanţa”, a explicat Alexandra Bugiulescu.



Priveşte noul job ca pe o provocare. „Mă simt onorată”



Noul consilier spune că vede acest post ca pe o provocare apărută în viaţa ei şi mărturiseşte că se simte extraordinar făcând în fiecare zi ceea ce îi place.





„A fost o provocare pentru mine pentru că eu am 23 de ani şi vin dintr-un mediu universitar unde am făcut voluntariat. La bază sunt contabil la o societate cu capital de stat, iar extra, cu jumătate de normă, am devenit consilier personal pe probleme de finanţare a fondurilor europene. Venind aici am avut o bază şi am făcut mai multe cursuri, iar acum îmi iau sarcinile de zi cu zi şi mă simt foarte bine făcând ceea ce fac. Fiecare zi reprezintă o provocare pentru mine, pentru că oraşul nostru are foarte multe proiecte pe care le-a implementat până acum. Ne dorim să mergem pe aceeaşi lungime de undă. Mă simt onorată că sunt purtător de cuvânt, pentru că şi la Constanţa de multe ori mi-a revenit în sarcină să fac această parte de comunicare cu presa”, a mai spus Alexandra Bugiulescu.





Tânăra colaborează foarte bine cu primarul Viorel Ionescu şi a explicat faptul că la Hârşova se pune foarte mult accent pe promovarea tinerilor.





„Domnul primar este un om extraordinar. Este un om tânăr şi atunci îşi doreşte foarte mult ca oraşul să fie despre şi pentru tineri. Se pune accentul pe viitor. Tinerii trebuie implicaţi în orice. Noi iubim oraşul în care locuim pentru că, din acest motiv, vrem să rămânem aici. Sentimentul acesta de apartenenţă te face să vezi lucrurile altfel pentru viitor şi vrem să facem lucruri bune aici unde ne aflăm”, a concluzionat Alexandra Bugiulescu.





