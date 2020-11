Aleșii locali au decis! Ionuț Rusu și Florin Cocargeanu, noii viceprimari ai Constanţei

Primarul Vergil Chiţac a anunţat, în urmă cu scurt timp, că va convoca o şedinţă de Consiliu Local de îndată, în cursul zilei de miercuri, 11 noiembrie, pentru a aproba subvenţia pentru constănţenii racordaţi la sistemul centralizat de încălzire. „Ştim că este o situaţie cu probleme şi trebuie să dăm cât mai curând banii către RADET, care să îi dea CET-ului, care să îşi plătească furnizorii”, a precizat edilul.De asemenea, în aceeaşi şedinţă extraordinară, va fi supus votului şi proiectul pentru taxele şi impozitele locale pentru anul 2021.

În aceste momente, depune jurământul consilierul local Romeo Stavăr Vergea. De asemenea, consilierul local Cristian Mihăilescu va depune online jurământul, neputând fi prezent din cauza unei probleme de sănătate.



Ulterior a fost ales președintele de ședință în persoana liberalului Stere Hira.



A urmat proiectul ce vizează constituirea Comisiei de numărare a voturilor. Astfel, au fost aleși Cristian Tincu – PSD – 26 voturi pentru, Mihai Ochiuleț - USR PLUS – 26 voturi pentru, Mirela Garip – USR PLUS – 26 voturi pentru și Mihaela Andrei și Costin Avătavului – 26 voturi pentru







A urmat desemnarea viceprimarilor. Astfel, prima propunere pentru viceprimar a fost din partea PNL, în persoana liberalului Ionuţ Rusu. Acesta a primit 19 voturi pentru şi opt voturi împotrivă. Consilierii locali au aprobat proiectul de hotărâre, cu acelaşi număr de voturi.Aşadar, unul din ce doi viceprimari ai Constanţei este Ionuţ Rusu.







„Mă voi strădui cu toată priceperea. Sunt născut, crescut, educat şi trăiesc la malul mării. De astăzi, familia mea nu mai are doar patru membri, ci peste 300.000 de membri, toţi locuitorii Constanţei. Constanţa are nevoie de schimbare, constănţenii au nevoie de un viitor mai bun, de încredere în ziua de mâine. Cum îmi doresc să arată Constanţa în 2024, ca un oraş european, ce are deschidere la mare, prosper? Avem multă treabă de făcut şi nu mă voi opri până când nu voi şti că am făcut tot ce mi-a stat în putţinţă, pentru Constanţa”, a declarat noul viceprimar.



Cea de-a doua propunere pentru funcţia de viceprimar al municipiului Constanţa a venit din partea USR-PLUS în persoana lui Florin Cocargeanu. Acesta a primit 19 voturi pentru şi opt împotrivă. În urma votului exprimat de consilier, proiectul de hotărâre a trecut.







“Mă simt onorat și vreau să mulțumesc colegilor care mi-au acordat votul”, a transmis şi Florin Cocargeanu.



Ulteriori, consilierii locali au votat ca viceprimarul Ionuţ Rusu să exercite primul calitatea de înlocuitor de drept al primarului.



În continuare, consilierii locali au început votul pentru constituirea comisiilor de specialitate ale Consiliului Local. Liderii de grup au făcut propunerile pentru fiecare comisia de specialitate, urmând ca acestea să fie supuse votului.