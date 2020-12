Alegerile parlamentare, sub zodia pandemiei. Cui au dat românii puterea

La alegerile de duminică, românii au votat o listă de candidați propuși de partide. Conform legii alegerilor parlamentare, numărul de mandate din fiecare județ este decis în funcție de populație. Astfel un deputat reprezintă 73.000 de locuitori, iar un senator 168.000 de locuitori. Drept urmare, Constanţa va avea 16 parlamentari (11 deputați și cinci senatori).





La nivelul județului Constanța au fost amenajate 559 de secții de votare, dintre care 211 doar în municipiul Constanța. În ceea ce privește numărul alegătorilor, au fost aşteptate la urne 622.641 de persoane cu drept de vot (297.628 de bărbați și 325.013 femei). Dintre aceştia, 430.275 au fost din mediul urban și 192.366 din mediul rural. Cei mai mulți alegători cu drept de vot au fost din municipiul Constanța – 259.454 de alegători.





Chiar dacă a fost o zi mohorâtă, încă de la prima oră, oamenii au ieşit să voteze, cele mai bune rezultate ale votului fiind înregistrate în prima parte a zilei. La secţiile de votare, au fost respectate protocoalele pentru ca întreg procesul electoral să se desfăşoare în deplină siguranţă.





„Ziceam că, de data asta, nu mai votez, nu mai vin la urne, dar m-au scos copiii din casă ca să votez pentru viitorul lor. Şi, până la urmă, am venit. Era cam întuneric în cabina de vot, am stat ceva să caut până am găsit candidaţii de la partidul indicat de copii şi nepoţi”, a declarat o pensionară de la una din secţiile de votare din Constanţa.





„Nu mai merg să votez! Nu am cu cine! Tot ei între ei fac jocurile. Eu aleg pe cineva și, pe urmă, mă trezesc că fac combinații cu alții și uite așa, îmi dau seama că am fost luat de fraier! Aşa că am decis să nu mai votez”, scria un alt cetăţean cu drept de vot pe Facebook.





Disperaţi de prezenţa mică de la urne, cei mai de seamă reprezentanţi ai partidelor din Constanţa au încercat să mobilizeze electoratul până în ultima clipă pe Facebook.



„Ieşiţi la vot dacă vreţi să avem un Parlament legitim! Cum votaţi astăzi, aşa o să trăim în următorii patru ani”, sunt doar câteva dintre îndemnurile care au circulat, ieri, pe paginile de socializare ale candidaţilor.



Că nu prea au fost convingători o indică cifrele! Din păcate, la închiderea urnelor, a reieșit că absenteismul și-a spus și de această dată cuvântul, cifra exactă la ora 21.00 indicând o prezență la nivel național de 31,84%, iar la nivelul județului Constanța de 31,60%. Din primele date a reieșit că cei mai numeroşi au fost votanţii din categoria 45-64 ani, urmaţi de cei de peste 65 de ani. Cea mai slabă prezenţă s-a înregistrat la categoria 18-24 de ani.



XXXXX



La închiderea secţiilor de votare, calculate pentru ora 19.00, exit-poll-ul realizat de CURS Avangarde la comanda Antena 3 a anunțat primele rezultate. Astfel, reiese că PSD și PNL sunt aproape la egalitate, iar AUR, un partid aproape necunoscut, este pe cale să realizeze o mare surpriză și să treacă pragul electoral.



CAMERA DEPUTAȚILOR



30,5% - PSD



29% - PNL



15,9% - USR- PLUS



5,7% - UDMR



5,2% - AUR



5% - PMP



5% - Pro România



1,2% - PER



1,1% - PPUSL



SENAT



30,6% - PSD



29,1% - PNL



16,4% - USR-PLUS



5,7% - UDMR



5% - Pro România



5% - PMP



5,3% - AUR



1,1% - PER



1% - PPUSL





De remarcat că aceste rezultate preliminarii nu au luat în calcul voturile din diaspora.





În 20 mai 1990 a fost înregistrată cea mai mare prezență la alegerile parlamentare cu un scor de 86,19%. La cealaltă extremă s-au aflat alegerile din 2008 cu doar 39,20%. Situația a fost similară și în 2016, când PSD-ALDE au fost propulsate la guvernare pe fondul absenteismului. Mai exact, atunci au votat doar 39,49% dintre alegători.