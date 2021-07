Administraţia locală din Năvodari organizează o nouă acţiune de dezinsecţie aeriană

Anunţul a fost făcut public pe pagina oficială de Facebook a Primăriei Năvodari.





„Primăria Orașului Năvodari va realiza o nouă dezinsecție aeriană timp de două zile, 27 și 28 Iulie 2021.Se va acționa pentru combaterea insectelor care creează disconfort populației, precum şi pentru eliminarea riscurilor de transmitere a unor boli. Aeronava va realiza dezinsecția pe toată suprafața orașului Năvodari (parcuri, spații publice, zone cu vegetație bogată, cartierele orașului etc). Substanța folosită pentru dezinsecție - Cymina Plus nu este toxică, este avizată de Ministerul Sănătății și prestatorii autorizați, fiind destinată utilizării împotriva instectelor zburătoare și târâtoare, cum ar fi: țânțari - inclusiv țânțarul tigru, gândaci, căpușe, molii, purici etc. Atenționăm apicultorii de pe raza orașului Năvodari că trebuie să își ia toate măsurile de protecție necesare pentru evitarea contactului cu produsul biocid!”, a apărut scris pe pagina de Facebook a Primăriei Năvodari.





Problema insectelor este una extrem de mare în această vară în toate localităţile judeţului Constanţa. În oraşul Năvodari primăria a luat atitudine şi organizează o nouă acţiune de dezinsecţie aeriană.