Adio PSD! Primarul Decebal Făgădău a demisionat din partid!

Edilul Decebal Făgădău a anunțat, ieri, pe pagina sa de socializare că părăsește Partidul Social Democrat. El deținea funcția de președinte executiv al Organizației Județene a PSD Constanța dar și pe cea de președinte al Organizației Municipale Constanța. Pe de altă parte, Făgădău se afla pe un loc eligibil pe lista PSD Constanța pentru Camera Deputaților.„Dragii mei, astăzi am aflat din presă că DNA m-a trimis în judecată într-un dosar în care sunt acuzat de o faptă pentru care nu mă fac vinovat. Am primit vestea în timp ce îmi completam dosarul de candidat pentru un loc eligibil în Parlamentul României. Am fost, sunt și voi fi un om corect și demn, indiferent de circumstanțe. Și nu voi accepta să le fac rău celor din jurul meu sau să ies cu capul plecat. Demisionez din Partidul Social Democrat”, a scris Decebal Făgădău, pe Facebook.Declaraţia primarului vine în contextul în care, în cursul zilei de ieri, Decebal Făgădău, fostul primar Radu Mazăre, patru funcţionari publici din Primăria Constanţa, un arhitect şi un administrator al unei firme au fost trimişi în judecată de DNA pentru abuz în serviciu, respectiv complicitate la abuz în serviciu.Procurorii din cadrul Direcţiei Naţionale Anticorupţie – Serviciul Teritorial Constanţa spun că cei şase inculpaţi, funcţionari în cadrul Primăriei Constanţa, ar fi reautorizat în mod nelegal, în cursul anului 2013, construirea unui imobil de lux deja ridicat în proporţie de 95% pe plaja din Mamaia, pentru care, anterior, autorizaţia de construire iniţială fusese anulată definitiv şi irevocabil de instanţa civilă.La momentul respectiv, Decebal Făgădău era viceprimar al municipiului Constanţa. În dosar mai sunt inculpaţi Nicoleta Constantin, pe atunci şef al Serviciului autorizaţii în construcţii în cadrul Primăriei Constanţa, Fulvia Antonela Dinescu, care ocupa în 2013 funcţia de director executiv adjunct al Direcţiei administraţiei publice locale în Primăria Constanţa, Luiza Elena Tănase, la momentul respectiv arhitect şef al municipiului Constanţa, Radu Ştefan Mazăre, la data faptei primar al Constanţei, şi Mariana Munteanu, la data faptelor inspector în cadrul Direcţiei de Urbanism a municipiului Constanţa.