Acte ale Primăriei Constanța, trimise la „topire”. „Cine are interesul să le facă dispărute?”

După ce aceştia au inspectat baza, au descoperit un depozit în care se aflau foarte multe acte importante care au legătură cu Primăria Constanţa. Joi, Mihai Ochiuleţ a postat un text pe pagina sa oficială de Facebook şi a explicat întreaga situaţie.





„O bună parte din documentele depozitate de-a valma în autobaza CT BUS sunt acte ce nu trebuiau distruse prin topire! Însuşi primarul Constanţei a anunţat concluziile auditului efectuat în urma sesizării pe care am depus-o, în luna decembrie. Cu alte cuvinte, mormanul de acte care zăcea în condiţii improprii în baza auto nu trebuia să dispară, deşi clar asta era intenţia şi asta urma să se întâmple dacă nu i-am fi oprit la timp. Reamintesc că pe 10 decembrie 2020, în calitate de consilier local municipal, am fost invitat de către directorul CT BUS într-o vizită la baza auto pentru a ne familiariza cu situaţia societăţii, având în vedere că fac parte din Adunarea Generală a Acţionarilor. Vizita a durat trei ore, iar în prima parte a ei am fost pe teren să ni se arate întreaga bază materială a societăţii. La un moment dat, am observat în incinta CT BUS un depozit cu uşile larg deschise şi l-am întrebat pe director ce se află acolo. Mi-a răspuns că este un depozit al Primăriei Constanţa unde se ţin diferite lucruri. Curios, împreună cu Teo Popa, colegul meu, am intrat să vedem ce se afla în acea hală. Am rămas amândoi surprinşi să găsim un munte de acte aruncate la întâmplare, în nişte condiţii improprii. Am răsfoit din curiozitate câteva. Majoritatea erau acte originale - titluri de proprietate, rapoarte de evaluare, schiţe cadastrale, contracte etc. Am aflat ulterior ce direcţie din cadrul primăriei se ocupă de acea hală cu destinaţie de arhivă şi l-am sunat pe responsabil. M-am prezentat şi am fost luat la întrebări de angajatul primăriei: „Ce aţi căutat acolo? Cine v-a permis accesul în depozit?”. Am intuit încă de atunci că cineva ar putea avea ceva de ascuns, având în vedere intenţia clară de distrugere a arhivei şi iată că s-a demonstrat: majoritatea documentelor sunt autentice, originale şi, mai mult, fac parte din fondul arhivistic activ, după cum precizează chiar primarul, deci nu trebuiau distruse. Este vorba despre un număr de 746 de bibliorafturi din 823, provenite în cea mai mare parte de la Direcţia Patrimoniu şi Cadastru din cadrul primăriei, emise în ultimele două decenii. Aşadar, cine a avut interesul să facă să dispară aceste acte de proprietate emise de cei care au administrat oraşul în ultimii 20 de ani? Nu ştim încă, dar vom afla! Cei responsabili ar trebui să înceapă să răspundă. Iar primul pas ar fi să-şi depună demisia din funcţiile de conducere în care încă se află. Direcţia de Patrimoniu şi Cadastru are în grijă terenurile, proprietăţile Constanţei. Se vede treaba că dispun după bunul plac de tezaurul municipalităţii.





Pe această cale solicit DEMISIA celor ce se fac vinovați de neregulile găsite și care încă se află în funcțiile de conducere din cadrul Primăriei Constanța.”





Consilierii locali Mihai Ochiuleţ şi Teo Popa au efectuat în data de 10 decembrie a anului trecut o vizită de lucru la baza auto CT BUS.