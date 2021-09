A fost a probată prima rectificare bugetară. Ce ministere primesc cei mai mulţi bani

Rămas fără miniştrii, guvernul Ciţu a aprobat prima rectificare bugetară pe 2021. Primele patru ministere care au primit cei mai mulţi bani sunt Sănătate, Dezvoltare, Investiţii şi Transporturi. Guvernul estimează o creștere economică de 7% și un deficit de 7,13% din PIB. „La baza rectificării stă o reevaluare a PIB. În lumina informațiilor pe care le-am avut astăzi referitor la creșterea economică, PIB are o valoare nominală de 1,17 miliarde de lei față de 1,11 miliarde de lei la începutul anului”, a declarat premierul Florin Cîţu. Primele patru ministere care primesc cei mai mulți bani la această rectificare sunt Ministerul Sănătății, 3,7 miliarde de lei, Ministerul Dezvoltării, 2,3 miliarde de lei, Ministerul Investițiilor și Fondurilor Europene, 760 milioane de lei şi Ministerul Transporturilor, 660 milioane de lei. La Ministerul Finanţelor s-au strâns cereri de 1 miliard de lei pentru UAT- urile care au avut de suferit de pe urma inundaţiilor din acest an. Şi Ministerul Educaţiei va primi un plus de 964 de milioane de lei.