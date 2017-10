Administraţia locală din Năvodari a renunţat la aproximativ 50 de angajaţi

Administrația locală din Năvodari a renunțat la aproximativ 50 de angajați

Consiliul Local Năvodari a aprobat, ieri după-amiază, noua organigramă a Primăriei, în urma aplicării OUG 63/30.06.2010. Edilul orașului Năvodari, social-democratul Nico-lae Matei, a precizat că aproximativ 50 de persoane au rămas fără locuri de muncă. Potrivit lui, aleșii au aprobat și noua organigramă a Casei de Cultură și a Clubului Sportiv. Nicolae Matei a explicat că antrenorii și personalul de la Clubul Sportiv vor trece în subordinea Fotbal Clubului Săgeata Năvodari. În același context, Consiliul Local a aprobat și externalizarea Serviciului de Termoficare. „A fost răul cel mai mic pe care l-am putut alege. Dacă făceam modificări la Serviciul de Gospodărire Comunală, ne creșteau cheltuielile cu cel puțin 50%. Și atunci am preferat să externalizăm Serviciul de Termoficare”, a completat Matei. Consiliul Local a votat și pentru organizarea manifestărilor cultural-artistice cu ocazia Zilelor Orașului Năvodari, în perioada 30 iulie - 1 august. Pentru acest eveniment, a fost alocată o sumă de aproximativ 60.000 de lei. „Suntem un oraș cu specific turistic și consider că trebuie să avem săptămânal spectacole, evenimente culturale. În plus, nici năvodărenii nu își permit să meargă să plătească tot soiul de concerte și, în aceste condiții, măcar o dată pe an să aibă posibilitatea să participe, la ei acasă, la astfel de manifestări”, a mai adăugat edilul. De asemenea, au trecut de votul consilierilor și câteva zeci de pro-iecte privind aprobarea unor PUZ-uri, precum și cele care aveau drept obiect vânzarea sau concesionarea unor terenuri din localitate.