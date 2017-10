Administraţia locală din Murfatlar investeşte în şcoli 150.000 lei pentru reparaţii şi igienizare

Administrația locală din Murfatlar investește în școli 150.000 lei pentru reparații și igienizare

Reprezentanții Primăriei Murfatlar au în lucru mai multe proiecte pentru locuitori însă, în aceste zile, întreaga atenție se îndreaptă spre școlile din oraș pe care le doresc pregătite să întâmpine așa cum se cuvine cadrele didactice și elevii la începutul noului an școlar.Dacă în alte localități, primarii se plâng că nu au cu ce să facă investiții în școli, la Murfatlar nu este cazul, deoarece, recent, au primit de la Consiliul Județean Constanța 150.000 de lei pentru reparații și igienizarea unităților școlare din localitate.Banii au ajuns prin intermediul proiectului ce viza repartizarea pe unități administrativ-teritoriale a procentului de 20% din sume defalcate din cota de 18,5% din impozitul pe venit pentru achitarea arieratelor, susținerea programelor de dezvoltare locală și susținerea proiectelor de infrastructură care necesită cofinanțare locală pe anul 2016.Pe de altă parte, în atenția administrației publice locale se află și proiectul prin care se dorește înființarea unui cartier rezidențial.Astfel, la ultima ședință ordinară a Consiliului Local Murfatlar, aleșii locali au aprobat, în unanimitate, un proiect de hotărâre ce fusese inițiat de primarul Valentin Saghiu, privind aprobarea actualizării inventarului bunurilor ce aparțin domeniului privat al orașului.Drept urmare, un teren cu destinația de „drum de acces colector”, cu o suprafață de 2.528 mp, a cărui valoare de inventar a fost estimată la 69.466,40 de lei, urmează să intre în atenția investitorilor imobiliari. Conform proiectului, prin intermediul unui Plan Urbanistic Zonal (PUZ), acesta este inventariat și introdus în intravilanul orașului Murfatlar și parcelare 12 hectare teren proprietate privată. Demersul are ca scop înființarea unui cartier rezidențial cu toate dotările aferente.De altfel, autoritățile locale au anunțat încă de luna trecută că intenționează să modifice Planul Urbanistic General (PUG), care ar trebui actualizat deoarece ultimul a fost elaborat în anul 2004, astfel că este necesară o nouă viziune în conformitate cu legislația nou apărută în ceea ce privește dezvoltarea durabilă.Printre prevederile programului de dezvoltare a localității, inițiat și aprobat de Consiliul Local, se află reabilitarea sau modernizarea infrastructurii stradale a orașului Murfatlar și a satului aparținător Siminoc. În ceea ce privește acest domeniu, consilierii locali au pus deja în practică proiectul ce vizează reabilitarea și modernizarea a 35 de străzi din orașul Murfatlar, a 13 străzi din satul Siminoc, precum și a drumului comunal DC27 cu realizarea podului peste Valea Siminocului și reabilitarea și modernizarea străzilor din noile lotizări ce au făcut obiectul intrării în intravilan.Alte lucrări prevăzute în plan fac referire la dezvoltarea unei rețele de distribuție gaze naturale, reabilitarea și modernizarea sistemului de alimentare cu apă, canalizare și energie electrică atât în orașul Murfatlar, cât și în satul Siminoc.În altă ordine de idei, administrația publică locală din orașul Murfatlar are în lucru mai multe proiecte prin care intenționează să reabiliteze locurile de joacă, să asfalteze toate drumurile și să ofere șansa ca tinerii să aibă o locuință proprie.