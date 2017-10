Administraţia locală din Medgidia a dat startul lucrărilor de primăvară

1

La tema

Tarziu , tarziu si iar tarziu domnilor din administratia publica si in mod deosebit a celor din aceasta fantoma Apollo Ecoterm.Aceste lucrari se pot face linistit si in vreme mai neprielnica cand temperaturile sunt putin mai scazute . Acum temperaturile sunt prea exagerate si baieti mai stau la umbra , motoarele utilajelor se incalzesc prea tare si asa se lungeste o lucrare in ani s.a.s.m.d Of , of , of dmle Iordache da-ti,, zaharel,, si la Valea Dacilor ( ca pe timpul dlui M. Pintilie ) va apucati de pietruit si nu de asfaltat ( ce o zice regretatul comunist acolo in mormat , tov. Ifitimie Ilisei). Ce sa-i faci sunteti de bune intentii , a-ti mai ,fi prins un mandat dar , nu ai cei face !! Cei doamne si cu masoni acestia , tulbura apele !!