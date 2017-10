Administraţia locală a supus dezbaterii publice doar „umbra“ proiectului de buget local pe 2010

Administrația locală a supus dezbaterii publice doar „umbra“ proiectului de buget local pe 2010

Consiliul Local Municipal Constanța dezbate, în ședința ordinară a lunii februarie care va avea loc vineri, 25 de proiecte de hotărâre. Pe ordinea de zi a ședinței se află proiectul referitor la aprobarea bugetului local municipal provizoriu pe anul 2010, cel privind modificarea organigramei și statului de funcții pentru aparatul de specialitate al primarului Constanței, aprobată prin HCLM 499/2009, dar și proiecte de hotărâre care vizează aprobarea bugetelor regiilor din subordinea Primăriei Constanța. Mai exact, este vorba de bugetul de venituri și cheltuieli și lista obiectivelor de investiții pe anul 2010 al R.A.D.E.T. Constanța, precum și al R.A.E.D.P.P. Constanța. Tot în contextul ședinței de vineri, va fi supus votului consilierilor locali proiectul referitor la aprobarea bugetului provizoriu de venituri și cheltuieli pe 2010 al Regiei Autonome de Transport în Comun (RATC) Constanța, dar și cel al bugetului pe anul acesta al S.C.I.L. Confort Urban Constanța. În ședința de vineri, aleșii locali vor dezbate și asupra transmiterii terenului în suprafață de 3.462 metri pătrați din zona Universității Maritime Constanța din administrarea Consiliului Local în cea a Consiliului Județean Constanța, proiect al cărui obiectiv este acela de a amenaja un parc. Emiterea acordului pentru transmiterea unor terenuri din domeniul public al municipiului Constanța și administrarea CLM în domeniul public al statului și administrarea Ministerului Transporturilor și Infrastructurii în scopul realizării de către Compania Națională de Autostrăzi și Drumuri Naționale din România a variantei de ocolire a Constanței se regăsește, de asemenea, pe ordinea de zi a ședinței. Interesant este, însă, că proiectul bugetului local pe 2010 care va fi supus spre aprobare vineri este într-o variantă cu mult mai extinsă decât forma în care el s-a aflat în dezbatere publică timp de o lună pe site-ul Primăriei Constanța. Dacă avem în vedere faptul că plătitorii de taxe și impozite au putut consulta doar 17 pagini din acest proiect, am putea considera, pe cale de consecință, faptul că transparența administrației publice locale tomitane este su-perbă, dar lipsește cu desăvârșire. Proiectul de buget care are toate șansele să devină hotărâre de Consiliu Local vineri are 79 de pagini, cu mult deci peste „scheletul” postat pe site-ul primăriei, și cuprinde câteva modificări, mici, e drept, față de forma sa inițială. Astfel, dacă în primă fază administrația preconiza, pentru anul în curs, o sumă de 531.482 mii lei, atât la venituri, dar și la cheltuieli, în noul proiect de buget figurează, și la venituri, și la cheltuieli, suma de 530.532 mii lei. O altă modificare se referă la veniturile fiscale pe 2010, venituri constituite din impozitul pe venit, profit și câștiguri din capital, din impozite și taxe pe proprietate, impozite și taxe pe bunuri și servicii și alte impozite și taxe fiscale care, dacă în varianta „skinny” a proiectului se ridicau la 443.422 mii lei, în noul proiect de buget sunt în valoare de 442.472 mii lei. Așa cum am menționat, modificările nu sunt de la cer la pământ, dar problema este, încă o dată, aceea a modului în care administrația locală înțelege să permită constănțenilor accesul la informații de interes public.