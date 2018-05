Adio spectacole de Zilele Constanței! Procedura de selecție, anulată de administrație

Ştire online publicată Sâmbătă, 28 Aprilie 2018. Autor: Cuget Liber Online.

Constănțenii nu vor avea parte, nici în acest an, de evenimente dedicate Zilelor Constanței.Săptămâna trecută, Primăria municipiului Constanța anunța că în cadrul sesiunii de selecție a ofertelor pentru evenimentele „Ziua Constanței 2018” au fost depuse două proiecte. Unul aparținea Asociației Best Events, iar al doilea fusese depus de Ghiuvelechian Clara PFA. Deoarece Ghiuvelechian Clara PFA a fost respinsă pe motiv că nu îndeplinea cerințele obligatorii de participare, procedura de selecție a fost anulată. Drept urmare, nici în acest an, constănțenii nu vor avea parte de evenimente dedicate Zilelor Constanței.Bugetul maxim disponibil pentru atribuirea contractului de finanțare nerambursabilă pentru susținerea proiectului nonprofit de interes general „Ziua Constanței 2018” era de 200.000 de lei, inclusiv TVA.