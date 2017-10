Viorel Bălan, fostul primar de la Nicolae Bălcescu:

"Adio, PNL! M-am înscris în PSD"

Viorel Bălan, primarul ales în luna iunie de cetățenii comunei Nicolae Bălcescu, dar destituit din funcție prin ordin al prefectului Constanței, în luna august, a părăsit, ieri, Partidul Național Liberal și s-a înscris în PSD.„Am preluat conducerea Organizației PSD Nicolae Bălcescu. Am anunțat la partid, la PNL, am semnat adeziunea la PSD și ne apucăm de treabă. În momentul de față, nu știu exact câți membri sunt la PSD în comună. Unii, supărați că am venit eu, probabil vor pleca, alții se vor înscrie în curând. Propunerea de a prelua con-ducerea PSD a venit ca urmare a faptului că cei de la PSD Constanța nu erau mulțumiți de activitatea domnului Timofte, cel care conducea PSD în comună. Am primit această propunere și am acceptat. Până la urmă, politica este o competiție și nu-mi este teamă de a intra în concurs cu foștii colegi de la PNL. Până să conduc eu PNL în Nicolae Bălcescu, PSD era la putere aici. Apoi, lucrurile s-au inversat și m-am luptat cu ei. Acum am preluat orga-nizația și voi reorganiza PSD în comună. Oricum, la nivel județean, la CJC, PSD este cel mai bun, așa au fost dintotdeauna și asta contează pentru comunitate. Interesul nostru este de a dezvolta comu-nitatea, de a continua proiectele începute”, a declarat fostul primar Viorel Bălan, până mai ieri, membru PNL.Recent, Viorel Bălan a pierdut, definitiv, procesul cu Prefectura Constanța, prin care fusese destituit din funcție și, drept urmare, la conducerea administrației publice se află, până la organizarea unor noi alegeri, vice-primarul Nicolae Ciocănete, cel mai probabil, viitorul candidat al PNL la pro-ximele alegeri.Întrebat dacă intenționează să candideze la alegerile ce ar urma să se organizeze în luna februarie, în comună, Viorel Bălan a spus că nu știe exact dacă legea îi permite, însă nu s-ar da la o parte. „Încă nu m-am consultat cu avocații să văd dacă pot candida din nou, așa repede, la alegerile locale, pentru funcția de primar ce ar urma să se organizeze în februarie. Dacă se poate, nu mă dau la o parte. Dacă nu se poate, voi pregăti pe cineva de la PSD să intre în competiție. Vom vedea la timpul potrivit”, a explicat Viorel Bălan.La doar două luni de la alegerile locale, în luna august, comuna Nicolae Bălcescu a rămas fără primar, după ce prefectul județului Constanța, Adrian Nicolaescu, a semnat ordinul de încetare a mandatului câștigat de Viorel Bălan pe 5 iunie. Decizia prefectului venea în urma raportului de evaluare emis de Agenția Na-țională de Integritate, care l-a declarat pe primarul Viorel Bălan incompatibil cu această funcție.Potrivit ANI, Bălan s-a aflat în stare de incompatibilitate în perioada 23 iunie 2008 - 21 septembrie 2010, deoarece a exercitat, simultan, funcția de primar al comunei Nicolae Bălcescu și funcția de administrator al SC Panminada SRL (23 iunie 2008 - 5 ianuarie 2009) și al SC Pavicom SRL (23 iunie 2008 - 21 septembrie 2010).De asemenea, întrucât acesta ar fi omis menționarea în declarațiile de interese aferente anilor 2009 și 2010 a calităților deținute în cadrul SC Pavicom SRL, ANI a sesizat Parchetul de pe lângă Judecătoria Constanța cu privire la existența indiciilor referitoare la săvârșirea infrac-țiunii de fals în declarații. Bălan a con-testat în instanță raportul ANI și, în timpul ale-gerilor locale din luna iunie, dosarul se afla încă pe rol. Drept urmare, el a avut dreptul de a participa la scrutinul electoral, unde a și câștigat mandatul cu 55%.În altă ordine de idei, în timp ce PSD Constanța, prin vocea secretarului general Gheorghe Donțu, confirmă înscrierea lui Viorel Bălan în PSD, PNL Constanța încă mai speră să-l convingă să nu plece din partid.„Da, Viorel Bălan este membru PSD”, a spus Gheorghe Donțu, în timp ce liderul PNL Constanța, Gheorghe Dragomir, a transmis: „Încă nu este sigură plecarea. Mai vedem”.