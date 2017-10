Adio, Opera Constanţa!

Adio, Opera Constanța!

Reprezentanții Comisiei de cultură din Consiliul Județean Constanța (CJC) s-au întâlnit ieri pentru a dezbate măsurile de reorganizare a tuturor instituțiilor de cultură constănțene. Ședința Comisiei de cultură fusese programată pentru ieri dimineață, la ora 11.00. La întrunire au fost prezenți președintele Comisiei, social-democratul Niculae Peride, colega sa de partid, Maria Magiru, și democrat-liberalii Mihai Petre și Florian Constantin. De asemenea, la întâlnire a fost invitat, potrivit propriilor declarații, și directorul Direcției de Cultură din CJC, Cristian Zgabercea. Nu ne-am fi așteptat ca, de la această ședință, extrem de importantă pentru viitorul oamenilor de cultură din Con-stanța, să lipsească vreun consilier județean. Nu au fost prezenți la dezbaterile de ieri social-demo-cratul Gheorghe Mihăeși și liberala Doina Carp. „Top Secret” Trebuie menționat și faptul că ședința de comisie s-a ținut pe terenul lui Zgabercea, la biroul său din Aleea Magnoliei, blocul L4, ședință la care presa nu a avut acces deși aceasta se anunțase a fi publică. Puțin după ora 11.00, în mo-mentul în care reprezentanții ziarului „Cuget liber” au încercat să intre în sala de ședințe, șeful Cristian Zgabercea a început să tune și să fulgere, nervos că am întrerupt discuțiile. După câteva discuții în contradictoriu privind caracterul public al ședinței, Zgabercea s-a decis: „Ședința nu este la ora 11.00. Noi ne-am întâlnit acum să discutăm. Ședința publică începe la ora 12.00”. În fața acestei decizii, Niculae Peride, președintele Comisiei, nu a putut decât să îngâne ceva…în sens aprobator. În jurul orei 12.00, am îndrăznit să o întreb pe asistenta lui Cristian Zgabercea, Carmen Vasile, dacă se poate să particip la lucrări. Chiar dacă i-am explicat întreaga poveste, asistenta mi-a spus că trebuie să mai aștept. Peste câteva minute, pe la 12.10, din biroul lui Zgabercea, a ieșit Niculae Peride. I-am solicitat, din nou, și lui permisiunea de a participa la ședință. „Nu se poate acum. Mai așteptați puțin”, a spus foarte relaxat el, îndreptându-se spre ieșire. La scurt timp după el, a părăsit sala de ședințe și Florian Constantin. În cele din urmă, pe la 12.25, când am avut acces la ședința de comisie, aceasta s-a transformat într-o scurtă conferință de presă după ce și ceilalți doi consilieri rămași, Maria Magiru și Mihai Petre, au considerat încheiate discuțiile, s-au ridicat de la masă și au plecat. Am asistat la un nou caz de manipulare și minciună pe față à la „supușii” lui Nicușor Constantinescu pentru niște proiecte de hotărâre care par a fi „Top Secret”. Dezastrul cultural La final, Cristian Zgabercea a declarat pentru ziarul „Cuget liber” că, din 773 de posturi ocupate în instituțiile de cultură în prezent, vor rămâne doar 441. De asemenea, în urma discuțiilor, s-a stabilit că Teatrul de Stat Constanța va absorbi Teatrul Național de Operă și Balet „Oleg Danovski” Constanța, Teatrul de Copii și Tineret Constanța și Direcția Județeană a Distribuției și Exploatării Filmelor Constanța, formând o singură entitate, sub numele Teatrul de Stat Constanța. „Am încercat cu toții, indiferent de coloratura politică, să salvăm tot ce se putea salva din cultura constănțeană. Chiar din punct de vedere cultural, nu s-a văzut că astăzi au fost doi consilieri de la PDL și doi de la PSD. S-a încercat să se facă tot ceea ce se putea face pentru a salva cât mai mult”, a explicat democrat-liberalul Mihai Petre a explicat pentru ziarul „Cuget liber”. Potrivit lui, au existat dezacorduri privind absorbția Muzeului de Artă Constanța de către Muzeul de Istorie Națională și Arheologie Constanța, dar nu s-a putut găsi o variantă salvatoare pentru Artă. „În primă fază, se va menține denumirea de Muzeul de Istorie Națională și Arheologie Constanța și, ulterior, i se va adăuga și termenul «artă». Muzeul de Artă va funcționa ca secție a noii instituții”, a completat el. Discuții în contradictoriu s-au născut și în urma propunerii ca Universitatea Populară Constanța să absoarbă Școala Populară de Arte și Meserii Constanța și Centrul Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale Constanța. După mai multe confruntări aprinse, aleșii au ajuns la concluzia că este mult mai bine ca Școala Populară de Arte și Meserii Constanța să fie cea care le va absorbi pe celelalte două, ținând cont de performanțele instituției. Și în acest caz, în primă fază, denumirea va rămâne „Școala Populară de Arte și Meserii Constanța”, iar pe parcurs se va transforma în Centrul Cultural Județean, potrivit afirmațiilor lui Mihai Petre. Poate cea mai dureroasă măsură este cea care vizează opera constănțeană. Din fosta structură a Teatrului de Operă și Balet, vor mai rămâne Filarmonica și Baletul. Mihai Petre a declarat că, inițial, s-a pus problema dispariției complete a Operei cu tot ceea ce însemna aceasta. Însă, în urma negocierilor, a putut fi salvată Filarmonica. „Din nefericire, restul nu pot fi salvați”, a spus la final consilierul democrat-liberal. Aleșii nu au putut intra în posesia proiectelor de hotărâre în cauză nici ieri după-amiază, sperând să le vadă finalizate în ședința de consiliu de astăzi.