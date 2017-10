Adio maidanezi de pe străzile Constanţei! Cât plăteşte primăria pentru câinii comunitari

1

saracii patrupezi

maidanezii nu au nicio vina. daca sunt atat de multi, sunt din cauza noastra. MIZERIE, NEPASARE,SARACIE. avem de invatat de la ei. au invatat sa traverseze pe pasaj de pietoni, sa umble si sa se apere in familie, sa manance moluste din mare dupa furtuna si multe altele. 3 maidanezi sunt mai destepti decat 100 de constanteni. daca ar fi fost castrati civilizat de acum 20 de ani ,azi nu mai era un subiect care apare de 50 de ori pe an in gura presei. populatia lor putea sa fie stabilizata, dar nu cu incapabili si banditi in capul orasului. HINGHERII DACA TOT AU REAPARUT DUPA 50 DE ANI AR TREBUI SA INCEAPA CU CASTRAREA PARLAMENTARILOR A SENATORILOR A RUDELOR SI PRIETENILOR LOR. PENTRU BUNUL MERS AL TARII ERA CU MULT MAI FOLOSITOR. dupa ce am ajuns o tara de nivelul Bangladesului, acum ne laudam cu exterminarea unor animale nevinovate. AU MUSCAT 0,0001 DIN POPULATIE, MARE SCOFALA, DAR PENTRU MIILE DE MORTI SI RANITI DE CATRE SOFERI BENGOSI DECE NU SE IAU ACELEASI MASURI? UN SOFER IDIOT,BEAT OMOARA UN OM SI-I LUAM 3 LUNI PERMISUL ,IAR UN CAINE CARE MUSCA PT A SE APARA ESTE EUTANAZIAT. UNDE ESTE LOGICA?