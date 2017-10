Adio magazine de vise în Constanţa!

Adio magazine de vise în Constanța!

După apariția unui nou cadru legislativ în domeniu substanțelor cu proprietăți psihoactive, proprietarii magazinelor din Constanța își văd afacerile cu „vise“ năruindu-se.Legea 194/2011 privind combaterea operațiunilor cu produse susceptibile de a avea efecte psihoactive a fost publicată în Monitorul Oficial al României la data de 10 noiembrie, iar unele magazine din oraș s-au închis de vinerea trecută. Totuși, dacă în alte județe magazinele ce comercializau substanțe noi cu proprietăți psihoactive au dispărut de ceva vreme, la Constanța afacerea era încă în floare. La începutul week-endu-ului, pe ușile shop-urilor din Constanța au început să apară afișe pe care scria cu litere de-o șchioapă „ÎNCHIS”, deși înăuntru încă erau persoane, iar clienții „fideli” își făceau în continuare cumpărăturile. Acesta era comportamentul comercianților pe timp de zi, căci în timpul nopții, produsele se vindeau la liber, iar pe ultima sută de metri patronii făceau super-oferte la „plicuri”, fiecare produs fiind vândut la prețul de cinci lei. Astfel, pentru a profita de ultimul val, consumatorii au stat chiar și la coadă, făcându-și provizii pentru zilele negre în care magazinele vor fi închise.Palaz îi amenință pe „șmecherii“ care vând droguri legaleReprezentantul Guvernului în teritoriu, Claudiu Palaz a monitorizat acțiunile comercianților și așteaptă să vadă cum se vor comporta aceștia pe parcursul săptămânii ce urmează. Prefectul le-a transmis și un mesaj „șmecherilor”, care se ocupă cu astfel de afaceri: „Mă rog să îi prind pe șmecherii ăștia cu magazinele deschise de luni (astăzi-n.r.) încolo. Îi rog ca de luni începând să le țină deschise dacă mai au curajul și o să vadă ei ce se întâmplă. Nu cred că o s-o facă pentru că sunt cam lași, le este frică de prefect”.Palaz a planificat pentru astăzi o ședință de lucru ce se va desfășura alături de factorii cu rol în combaterea comercializării produselor etnobo-tanice, la care sunt invitați și reprezentanți ai Parchetului. În cadrul întrevederii va fi dezbătută noua lege apărută în Monitorul Oficial și se vor stabili acțiunile specifice perioadei ce urmează.„Pe agenda de lucru a ședinței am stabilit atât dezbaterea punct cu punct a legii, cât și următorii pași pe care-i vom face pentru a elimina definitiv acest fenomen care a cuprins în ultimul timp tânăra generație, sub privirile încurajatoare ale patronilor magazinelor de vise, acești șmecheri care și-au construit averi pe seama tragediilor adolescenților și tinerilor, dar și a familiilor acestora”, spune prefectul.Palaz critică încă o dată atitudinea pe care primarul Constanței a avut-o față de fenomen, menționând că implicarea sa ar fi grăbit dispariția problemei comercializării plantelor etnobotanice din municipiu.„Ampla campanie de închidere a magazinelor de vise pe care am declanșat-o în urmă cu aproape un an a mobilizat forțele comune ale autorităților statului, la care s-au raliat toți primarii din județ, mai puțin primarul Constanței, care a închis ochii la continuarea activității de către comercianții din municipiul nostru, acești fazani ce fac acum lichidări mari de stocuri și sunt în stare să-și dea marfa aproape pe gratis. Îi avertizez că nu mă voi opri până nu pun lacătul și pe ultimul magazin de vise, oricât încearcă ei să fenteze legea, ca niște păcălici care fac tot feluri de tertipuri pentru a-și salva pielea de la răspundere. Așteptăm în continuare ca cetățenii responsabili ai Constanței să ne sesizeze în legătură cu cei care continuă să vândă etnobotanice, pentru ca împreună, autorități și societate civilă, să eradicăm acest fenomen care face îmbogățiți și distruge vieți în același timp”, a declarat Claudiu Palaz.