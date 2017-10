Adio cozi pe podul de la Feteşti! O nouă modalitate de plată a taxei de trecere. Iată de când

Adio cozi pe podul de la Fetești! O nouă modalitate de plată a taxei de trecere. Iată de când

Cozile de la stația de taxare de la Fetești vor deveni istorie, iar drumul spre mare nu va mai întâmpina obstacole anul acesta, promit autoritățile. Ministrul Transporturilor, Ioan Rus, a anunțat că taxa de trecere a podului se va putea plăti electronic sau prin SMS, începând cu 15 martie, scrie digi24.ro. Marele test al noului sistem de taxare va avea însă loc odată cu mini-vacanța de 1 mai. Cozile lungi de kilometri au reprezentat o situație obișnuită vara trecută la stația de taxare de la Fetești.Ministrul Transporturilor a promis însă că situația nu se va repeta și în acest an, dat fiind că a fost găsită o soluție pentru ca taxa de pod să poată fi plătită electronic, chiar din primăvară. Nu vor fi desființate toate stațiile de taxare, ci va fi păstrată una pentru fiecare sens. Acolo unde vor dispărea barierele, controlul se va face cu ajutorul camerelor de supraveghere, ca la rovinietă.„În acest moment am achiziționat cele necesare și suficiente ca să se facă plata electronică. Plătesc și prin SMS”, a declarat Ioan Rus.„Eu zic să mergem împreună și să vedem, pentru că nici eu nu mai cred. De fiecare dată am intervenit pompieristic. N-am mai cerut taxă, pentru ca nu eram în stare sa facem un sistem care să se miște suficient de repede”, a declarat primul-ministru Victor Ponta. Anul trecut, taxa de pod a fost suspendată toată luna august.