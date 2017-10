ADIO căruţelor de pe străzile Constanţei!

8

Eterna si fascinanta Romanie

Ieri a fost revolutie in Constanta.Soarele s-a oprit o clipa pe cer.Congresul american si-a incetat activitatea.S-au inrosit serverele. Cuget Liber a dat lovitura secolului.Au avut aproape 3000 de vizitatori la un singur articol.Toata planeta a fost cu ochii pe soarta animalutelor din Constanta.Azi discutam despre "animalutele" de tigani.Toti sunt de acord ca tiganii prezita un real pericol pentru sanatatea si securitatea constantenilor.Balega de cal este periculoasa,balega de caine este buna.Comisia de la Venetia a rasuflat usurata. Animalutele sunt in siguranta, "indienii lui Mazare" trebuie sa dispara. Romania se afla pe drumul cel bun. Un SFAT pentru POLITICIENI:cand desfiintati locuri de munca,cand recurgeti la somaj,cand votati un proiect de hotarare ganditi-va si la ce puneti in farfuria celor afectati de "masurile" voastre.In cazul de fata,eu cred ca pot fi ajutati acesti oameni.Trebuie doar sa va pese.Sa-i ajutati nu cu subventii sau case gratis.Trebuie sa-i invatati cum se strange gunoiul in mod civilizat.Familia asta se va intoarce in satul de unde a plecat.Se va apuca de furat.Ce am rezolvat ? Daca un caine are un suflet,nu inteleg de ce tiganul nu are cel putin rangul de caine.IPS Teodosie ce parere are ?