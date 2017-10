Adamclisi trebuie să se descurce în acest an cu 500.000 lei

Administrația locală din Adamclisi are, pentru 2009, un buget de 500.000 lei. „Suntem în criză economică și asta se vede și în sumele pe care le-am primit de la bugetul de stat. Voi încerca să plătesc salariile și mă gândesc mai puțin la investiții. Nu prea am încredere nici în proiectele europene. Cheltuim foarte mult să le realizăm și apoi nu știm dacă sunt sau nu eligibile și dacă vor primi până la urmă finanțarea”, a explicat primarul Emilian Burcea. Există însă un proiect pe care Burcea mizează și urmează să fie derulat prin Programul Național de Dezvoltare Rurală. Administrația Adamclisi urmează să depună luna aceasta un proiect care are drept obiectiv realizarea și reabilitarea rețelelor de canalizare, a drumurilor, și a unei stații de epurare pe Valea Cetății. Potrivit primarului, în acest proiect a fost inclusă și construirea unei grădinițe în Adamclisi. Valoarea proiectului se ridică la 2.500.000 euro.