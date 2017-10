Acuzaţii grave în PNL Constanţa. "Se promovează mediocritatea şi interesele personale"

Acuzații grave în PNL Constanța. "Se promovează mediocritatea și interesele personale"

Liberalii constănțeni au validat, duminică, mai mulți candidați la primăriile din județ, însă printre aceștia nu se află și cel al comunei Tuzla, ceea ce a creat nemulțumiri printre simpatizanții PNL din localitate.Drept urmare, cu toate că mai este doar o lună până la depunerea listelor de candidați la primării, liberalii de la malul mării încă mai caută pretendent pentru Primăria Tuzla.„Am avut o ședință cu cei de la Tuzla și zilele următoare o să facem un sondaj de opinie pentru desemnarea candidatului. Nu o să rămânem fără candidat acolo, sunt mai mulți incluși pe listă. În funcție de ce o să ne spună sondajul vom anunța și cine este. Domnul Paraschiv Datcu nu era așa bine văzut prin localitate. Ca fost șef de post nu avea cum să mulțumească pe toată lumea, erau și oameni care nu-l voiau. Ne-am dat seama că nu o să câștigăm cu el și am decis să facem un sondaj. Cât despre demisia sa din partid, nu știu nimic, nu am primit nimic”, a declarat liderul PNL Constanța, Gheorghe Dragomir.Fostul șef de post al comunei Tuzla, Paraschiv Datcu, s-a înscris în PNL anul trecut, după ce anterior ieșise la pensie din MAI. Mai mult, el preluase și conducerea organizației locale a PNL Tuzla. La timpul respectiv, el spunea că este pregătit să-și asume o candidatură la primărie pentru a schimba situația administrației locale unde primarul ales, Constantin Micu, de la PSD, fusese destituit din funcție de prefect după ce a fost condamnat penal.Cu toate acestea, zilele trecute, Paraschiv Datcu și-a dat demisia din PNL, la scurt timp după ce a avut o întâlnire cu președintele Organizației Județene a PNL Constanța, Gheorghe Dragomir. Motivul care a stat la baza gestului său a fost legat de informația primită, respectiv, că nu va mai fi candidatul partidului la alegerile locale din luna iunie. Supărat din cale-afară, fostul polițist nu și-a trimis demisia din partid la sediul formațiunii politice, ci l-a anunțat de gestul său pe președintele PNL Constanța, Gheorghe Dragomir, direct pe Facebook.„Prin prezenta vă solicit să înregistrați demisia mea din calitatea de președinte al Organizației locale Tuzla, implicit din calitatea de membru al PNL. O fac cu regret pentru colegii onești cu care am colaborat, nu de prea mult timp, dar cu demnitatea de a nu mă fi transformat dintr-un om onest într-un activist de partid precupeț dintr-un talcioc, pentru că asta ar putea fi spus despre întâlnirea de azi cu dvs. Am înțeles că, din interese personale pe care nu doresc să le enumăr, era în discuție o propunere de excludere a mea din postura de candidat pentru funcția de primar al comunei Tuzla, propunere care nu a fost făcută public de dvs., dar ați dat de înțeles că totuși este o decizie politică încercând să aruncați cu praf în ochi organizarea unui sondaj”, spune Paraschiv Datcu.În continuare, el îl informează pe Dragomir că nu trebuie să dea explicații despre discuția în cauză.„Când am plecat la drum, am promis schimbarea, oferirea de șanse tinerilor, intelectualilor și personalităților locale pentru a participa la actul de decizie, dar am constatat că tocmai acest lucru nu se vrea, și se dorește promovarea în continuare a mediocrității și interesele personale. În această situație eu nu mă mai regăsesc într-un partid în care interesul personal a devenit unicul criteriu de selecție pentru a fi candidat la o funcție, criteriu care nu există în statutul partidului, dar care a fost impus discreționar și prin nesocotirea celor mai elementare reguli de bun-simț și încredere. Neavând vocația privitului în urmă, voi încerca să cred că pentru mine a fost o experiență din care am învățat ceva. Nu voi înșela încrederea cetățenilor onești din Tuzla, care s-au săturat de mafia care îndepărtează pe oricine se opune sistemului ticălos ce se ascunde în spatele titulaturii de partid democratic”, mai spune Paraschiv Datcu în demisia sa.