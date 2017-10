Acuzaţii de fraudă de ambele părţi, la Techirghiol

Acuzații de fraudă de ambele părți, la Techirghiol

Viceprimarul localității Techirghiol, Adriana Șlincu s-a ales cu plângere penală, ieri, după ce reprezentanții PDL au acuzat-o că s-a plimbat prin mai multe secții, încercând să influențeze alegătorii să voteze pentru demiterea șefului statului. În replică, Șlincu spune că nu făcut altceva decât să îi demaște pe observatorii „falși” trimiși de președintele organizației democrat-liberale din Techirghiol. Menționăm că plângerea împotriva lui Șlincu a fost înregistrată la Biroul Electoral Județean de liderul PDL Techirghiol, Florea Constandin. Cu privire la cele întâmplate, vicele orașului Techirghiol a declarat că a aflat despre această sesizare din presă și că, cel mai probabil, decizia a fost luată în semn de răzbunare pentru sesizările făcute împotriva observatorilor. „Eu am aflat din presă că a fost făcută acea plângere penală. Dacă tot sunt acuzat de astfel de lucruri, consider că ar trebui să existe măr-turii și dovezi. Cred că este o modalitate a domnului Constandin de a se răzbuna pentru că am oprit câțiva falși observatori din a pătrunde în secțiile de votare. Eu nu am făcut altceva decât să iau legătura cu membrii PSD și să le duc formularele inițiale cu cei patru observatori acreditați. Vă dau un exemplu: pentru acreditare cu numărul 2.779 la Biroul Electoral Central este precizat numele unei doamne, ori la secția de votare s-a prezentat un domn. Cei care trebuiau să vină fac parte din Asociația Tineretul Român pentru Națiunile Unite, iar la secții au venit angajații lui Constandin. Este evident că s-a încercat falsificarea acreditărilor. Nu știu care era scopul acestora la secțiile de votare, ulterior au plecat. Probabil de aceea a și făcut acea plângere penală. Acum aștept poliția pentru a-mi pune întrebări cu privire la cele întâmplate. Eu am dovezi clare că acele persoane nu aveau acreditări normale, însă dânsul trebuie să dovedească acuzațiile pe care mi le aduce”, a declarat Șlincu.