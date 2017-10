„Actuala administraţie locală dă cu o mână şi ia cu două“

Marius Pricopie, candidatul UPSC la Primărie:

„Actuala administrație locală dă cu o mână și ia cu două“

Ştire online publicată Marţi, 06 Mai 2008. Autor: Cuget Liber Online.

Marius Pricopie, Președinte al Organizației Județene a UPSC și, în același timp, candidat la fotoliul de primar al Constanței a declarat, ieri, în cadrul unei conferințe de presă că, în ceea ce privește campania pentru alegerile locale din acest an, el va susține una civilizată, fără atacuri la persoană. „Ne dorim ca, prin exemplul personal, să schimbăm ceea ce s-a întâmplat de-a lungul timpului în campaniile electorale din 89 și până astăzi. De aceea noi vom avea o campanie modernă, de tip european, lipsită de atacuri la persoană”. Cu toate acestea, Pricopie a criticat dur, în cadrul conferinței de presă, faptul că „actuala administrație publică din Constanța are prietenii strânse cu investitori care n-au alte interese decât propria dezvoltare imobiliară”. În acest sens, candidatul UPSC la Primăria Constanța, a ținut să amintească „scandalul mall-ului din Parcul Tăbăcărie izbucnit în urmă cu patru ani”, dar și numele unor firme în spatele cărora s-ar afla, de fapt, actuala administrație. Pricopie susține că, în ritmul în care „are loc, în prezent, jaful spațiilor și terenurilor în Constanța, monoliții de beton care se ridică acum vor fi cu mult mai numeroși”. Marius Pricopie a atras atenția, de asemenea, asupra faptului că administrația actuală, „scoate ochii constănțenilor cu o sacoșă sau câte-un club de pensionari”. „Degeaba ni se oferă cu o mână, la vedere, și se mediatizează mult, dacă pe sub masă, cu două mâini, se ia ceea ce ne aparține, dar aceste din urmă aspecte rămân necunoscute”, a concluzionat aspirantul la șefia administrației publice constănțene.