„Acordul României cu FMI, un handicap, o situaţie nefericită şi temporară”

Crin Antonescu:

„Acordul României cu FMI, un handicap, o situație nefericită și temporară”

Președintele PNL, Crin Antonescu, spune că nu este un lucru bun că România este sub acord cu FMI, el catalogând această situație drept una nefericită și temporară și un handicap întrucât țara noastră nu poate avea cu adevărat o politică economică.„Nu e un lucru bun că suntem sub acord cu FMI. Asta înseamnă pentru România un handicap pentru care nu este de vină FMI. A fi sub acord cu FMI, ceea ce nu se întâmplă multor țări din UE, este o situație nefericită și temporară și planul nostru este cât mai repede să ieșim din această situație”, a declarat Crin Antonescu, ieri, la Sinaia, la dezbaterea „România pentru mediul de afaceri” organizată de PNL și la care au participat reprezentanți ai mediului de afaceri și tineri liberali.Antonescu a spus că acordul cu FMI „înseamnă că România nu poate avea cu adevărat o politică economică”.